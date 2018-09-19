HABER

Kendini böyle savundu: Bana 'Sultan Maduro' diyorlar

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

Nusr-et'te yemek yiyen ve ülkesi ekonomik krizle boğuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini savundu. İstanbul'da lakabının “Sultan Maduro” olduğunu söyleyen lider, çok yakında ünlü restorana yine gideceğini söyledi.

Kendini böyle savundu: Bana 'Sultan Maduro' diyorlar

Türkiye'de ünlü bir lokantada görüntülenen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini savundu. İstanbul'da lakabının “Sultan Maduro” olduğunu söyleyen lider, çok yakında ünlü restoranta yine gideceğini söyledi.

Euronews’ten Erkan Avcı’nın haberine göre; Maduro, başkent Karakas’da salı günü düzenlediği basın toplantısında ülkesinde tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. İstanbul’a kısa süreli bir ziyaret için gittiğini ve öğle yemeği yediğini belirten Maduro, “Bakın, yeni bir teknik öğrendim” diyerek Nusret Gökçe’nin tuz dökme hareketini yaptı.

“SULTAN TAHTINA OTURDUM ONLAR BANA ‘SULTAN MADURO’ DİYOR”

Gökçe’nin kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade eden Maduro, şunları söyledi:

“Venezuela’nın dünya genelinde ünlü olan birçok dostu var. Ben Nusret’i bilmiyordum, orada tanıştım kendisiyle. Birbirimizle 100 kere kucaklaştık. Ben oturuyordum, o bana sarıldı, sonra ben de kalktım ve ona sarıldım. Sonra bana Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma 700 yıllık eserlerin bulunduğu bir müzeyi gezerken eşlik etti. Ayrıca orada bir Sultan tahtına oturdum, şimdi onlar bana Sultan Maduro diyor.”

“Arkadaşım” dediği Nusret Gökçe’ye selam yollayan Maduro, “Nusret, dostum! İstanbul’a tekrar geleceğim ve yine görüşeceğiz. Çok, çok, çok yakında İstanbul’a döneceğim” ifadesini kullandı.

PARTNER"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı""Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"
Türkiye'den İsrail'e tepki yağıyorTürkiye'den İsrail'e tepki yağıyor
Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklamaSon dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maduro Venezuela Sultan nusret gökçe nusr-et saltbae

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÜLKESİ EKONOMİK KRİZDEYKEN KENDİSİ İSTANBULDA NUSRETTE KEYIF ÇATIYOR REİSLERİ VE UTANMADAN SIKILMADAN AMERİKAYA BOYUN EĞMEYECEKLERİNİ ANLATIYOR. BU NASIL BİR LİDERLİK KENDİLERİ SARAYLARDA EN GÜZEL LOKANTALARDA UÇAKLARDA KEYİF ÇATARKEN GURUR MAĞDURLUĞU YAPIP MİLLETİN VERDİĞİ VERGİLERLE KEYIF ÇATIYOLAR YAZIK BE YAZIK
normal.aç insanların kralı sultanı
BUNUN GİBİ BOŞ BİR ADAM GÖRMEDİM NASIL DEVLET BAŞKANI OLMUŞ Kİ BU? KİM YAPTI ACABA?
Diğer Haberler
Türkiye'den İsrail'e tepki yağıyor

Türkiye'den İsrail'e tepki yağıyor

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Jet Sosyete 3. son bölüm izle: Yaşar'ın zor görevi! (Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Jet Sosyete 3. son bölüm izle: Yaşar'ın zor görevi! (Jet Sosyete 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Game of Thrones'un final sezonu için tarih belli oldu

Game of Thrones'un final sezonu için tarih belli oldu

SahneTV'den Yetenek Sizsiniz süprizi

SahneTV'den Yetenek Sizsiniz süprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.