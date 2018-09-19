Kendini böyle savundu: Bana 'Sultan Maduro' diyorlar

Türkiye'de ünlü bir lokantada görüntülenen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini savundu. İstanbul'da lakabının “Sultan Maduro” olduğunu söyleyen lider, çok yakında ünlü restoranta yine gideceğini söyledi.

Euronews’ten Erkan Avcı’nın haberine göre; Maduro, başkent Karakas’da salı günü düzenlediği basın toplantısında ülkesinde tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. İstanbul’a kısa süreli bir ziyaret için gittiğini ve öğle yemeği yediğini belirten Maduro, “Bakın, yeni bir teknik öğrendim” diyerek Nusret Gökçe’nin tuz dökme hareketini yaptı.

“SULTAN TAHTINA OTURDUM ONLAR BANA ‘SULTAN MADURO’ DİYOR”

Gökçe’nin kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade eden Maduro, şunları söyledi:

“Venezuela’nın dünya genelinde ünlü olan birçok dostu var. Ben Nusret’i bilmiyordum, orada tanıştım kendisiyle. Birbirimizle 100 kere kucaklaştık. Ben oturuyordum, o bana sarıldı, sonra ben de kalktım ve ona sarıldım. Sonra bana Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma 700 yıllık eserlerin bulunduğu bir müzeyi gezerken eşlik etti. Ayrıca orada bir Sultan tahtına oturdum, şimdi onlar bana Sultan Maduro diyor.”

“Arkadaşım” dediği Nusret Gökçe’ye selam yollayan Maduro, “Nusret, dostum! İstanbul’a tekrar geleceğim ve yine görüşeceğiz. Çok, çok, çok yakında İstanbul’a döneceğim” ifadesini kullandı.

