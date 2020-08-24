Kendini böyle savundu: Tecavüz edildiğini düşünmüştüm

Olay, 13 Haziran'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayi sahibi Yılmaz Aslankılıç, Sezgin Özfındukkıran tarafından iş yerinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonla Sezgin Özfındukkıran yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda, olay sırasında Özfındukkıran'ın yanında olduğu belirlenen Yiğit Kaysuk ve Ahmet G. (52) de yakalandı. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sezgin Özfındukkıran ile Yiğit Kaysuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ahmet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında dava açılan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu Sezgin Özfındukkıran ve Yiğit Kaysuk Bursa E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS’le duruşmaya bağlanırken, duruşmada tutuksuz sanık Ahmet G. ile taraf avukatları hazır bulundu.

'KIZIMIN RIZASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Tutuklu sanıklar hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet, tutuksuz Ahmet G. hakkında 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan 8 yıl hapis cezası istendiği davada Sezgin Özfındukkıran, "Olay günü, kızımın ilişki yaşadığını öğrendiğim kişinin çalıştığı tekel bayisinin yakınındaki çalılık alana tüfek sakladım. Daha sonra tüfeği alarak, gittiğim bayide kızım ile ilişkisi olan çalışanın yerine yanlışlıkla onun patronunu öldürdüğümü anladım. Ben kızıma tecavüz edildiğini düşünmüştüm. Rıza dahilin de ilişkisi olduğunu bilseydim bu işe kalkışmazdım, çok pişmanım" dedi.