Kendini bu belirti ile belli ediyor: Kolesterolün atardamarlarınızı tıkadığını gösteren işaret! Kalp hastalıkları ve felç riskini artırıyor

Mumsu bir madde olan kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen bir yağ türüdür. Kolesterol değerleri kanda yüksek seviyelerde bulunduğu zaman hem damarlarda sertleşmeye yol açabilir hem de kan damarlarında yağ birikintilerinin gelişmesine neden olabilir. Zaman içinde büyüyen bu birikintiler, damarlardan yeterli miktarda kan akmasını zorlaştırır. Bu durum atardamarların tıkanmasına neden olarak felç ve kalp krizine yol açabilir. Ciddi problemleri önlemek için önceden bilinçli olmak gerekir. Kolesterolün atardamarları tıkadığını gösteren işaret bacak ağrıları olabilir.

BACAK VE KALÇA AĞRILARINA DİKKAT

Cleveland Clinic, bacaklarınıza kan akışının olmamasının bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma yol açabileceğini açıklıyor. Sağlık portalına göre, PAH'ın "ilk" belirtisi bacak ağrısı olabilir. Ancak bu ağrı sadece bu bölgede değil, aynı zamanda kalçalarınıza kadar da gidebilir. Cleveland Clinic şunları paylaşıyor: “Bacağınızdaki ağrıyı fark edebilirsiniz, ancak aynı zamanda kalçalarınızda veya uyluklarınızda da hissedebilirsiniz.

KASLARINIZDA YORGUNLUK HİSSEDEBİLİRSİNİZ

"Hissettiğiniz acı zevk aldığınız aktivitelere katılma yeteneğinizi sınırlayacak kadar şiddetli olabilir." Sğlık portalı, kaslarınızın uyuşmuş, zayıf, ağır ve yorgun hissetmesine neden olabileceğini de ekliyor.

DİĞER BELİRTİLERİ

Kalçalarınızdaki ağrının yanı sıra PAD , aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka anlatı belirtilerine de neden olabilir:

Dinlenirken, özellikle geceleri düz yatarken ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda yanma veya ağrıyan ağrı

Ayaklarınızdaki serin cilt

Cildinizde kızarıklık veya diğer renk değişiklikleri

Daha sık enfeksiyonlar

İyileşmeyen ayak parmakları ve ayak yaraları.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Düzenli egzersiz,

Düzenli uyku rutini,

Yeşil sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme programı,

Stresten uzak durmak,

Doymuş yağlar değil saplıklı yağlar tüketmeye özen göstermek,

Çok yağlı yemeklerden kaçınmak,

Kızartmalardan uzak durmak,

KOLESTEROL DÜŞÜREN YİYECEKLER