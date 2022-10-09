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Kendini bu belirti ile belli ediyor: Kolesterolün atardamarlarınızı tıkadığını gösteren işaret! Kalp hastalıkları ve felç riskini artırıyor

09.10.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolesterol özellikle kötü beslenme sonucu ortaya çıkan ve çok ciddi hastalıklara yol açabilen bir rahatsızlık. Felç ve kalp krizine neden olabilen kolesterolü mutlaka tedavi ettirmek gerekiyor. Uzmanlar kolesterolün atardamarlarınızı tıkamasının çok tehlikeli olduğunu belirtiyor. Bu durum ilk olarak bacaklardan anlaşılıyor. İşte tıkalı atardamar belirtileri...

Kendini bu belirti ile belli ediyor: Kolesterolün atardamarlarınızı tıkadığını gösteren işaret! Kalp hastalıkları ve felç riskini artırıyor

Mumsu bir madde olan kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen bir yağ türüdür. Kolesterol değerleri kanda yüksek seviyelerde bulunduğu zaman hem damarlarda sertleşmeye yol açabilir hem de kan damarlarında yağ birikintilerinin gelişmesine neden olabilir. Zaman içinde büyüyen bu birikintiler, damarlardan yeterli miktarda kan akmasını zorlaştırır. Bu durum atardamarların tıkanmasına neden olarak felç ve kalp krizine yol açabilir. Ciddi problemleri önlemek için önceden bilinçli olmak gerekir. Kolesterolün atardamarları tıkadığını gösteren işaret bacak ağrıları olabilir.

BACAK VE KALÇA AĞRILARINA DİKKAT

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Cleveland Clinic, bacaklarınıza kan akışının olmamasının bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma yol açabileceğini açıklıyor. Sağlık portalına göre, PAH'ın "ilk" belirtisi bacak ağrısı olabilir. Ancak bu ağrı sadece bu bölgede değil, aynı zamanda kalçalarınıza kadar da gidebilir. Cleveland Clinic şunları paylaşıyor: “Bacağınızdaki ağrıyı fark edebilirsiniz, ancak aynı zamanda kalçalarınızda veya uyluklarınızda da hissedebilirsiniz.

KASLARINIZDA YORGUNLUK HİSSEDEBİLİRSİNİZ

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"Hissettiğiniz acı zevk aldığınız aktivitelere katılma yeteneğinizi sınırlayacak kadar şiddetli olabilir." Sğlık portalı, kaslarınızın uyuşmuş, zayıf, ağır ve yorgun hissetmesine neden olabileceğini de ekliyor.

DİĞER BELİRTİLERİ

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Kalçalarınızdaki ağrının yanı sıra PAD , aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka anlatı belirtilerine de neden olabilir:

  • Dinlenirken, özellikle geceleri düz yatarken ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda yanma veya ağrıyan ağrı
  • Ayaklarınızdaki serin cilt
  • Cildinizde kızarıklık veya diğer renk değişiklikleri
  • Daha sık enfeksiyonlar
  • İyileşmeyen ayak parmakları ve ayak yaraları.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

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  • Düzenli egzersiz,
  • Düzenli uyku rutini,
  • Yeşil sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme programı,
  • Stresten uzak durmak,
  • Doymuş yağlar değil saplıklı yağlar tüketmeye özen göstermek,
  • Çok yağlı yemeklerden kaçınmak,
  • Kızartmalardan uzak durmak,

KOLESTEROL DÜŞÜREN YİYECEKLER

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  • Ceviz, fındık ve badem gibi sağlıklı kuruyemişler kavrulmuş olmaması çiğ olarak tüketilmesi faydalıdır.
  • Sağlıklı tahıllar tüketmek.
  • Kurubaklagil tüketmek
  • Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek ve yemeklerde taze salata tüketmek
  • Şekersiz bitter çikolata tüketebilirsiniz fakat oranlarını iyi ayarlamak ve fazla tüketimden kaçınmak gerekir.
  • Avokado sağlıklı yağ gurubundan olduğundan tüketmek faydalıdır.
  • Sarımsak da antioksidan özelliğinden dolayı tüketilebilir.
  • Zeytinyağı tüketimi de kolesterole iyi gelmektedir. Salata ve yemeklerde tüketilmesi önerilmektedir.
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