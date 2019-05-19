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Kendini can dostlarına adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

MUĞLA'da yaşayan Handar Şatır (48), gecesini gündüzüne katarak diktiği bez torbaları sosyal medyadan satarak, 40'ı engelli 50 sokak kedisi ile 2 köpeğin mama ve ilaç masrafını karşılıyor.

Kendini can dostlarına adadı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yaşayan Handar Şatır (48), gecesini gündüzüne katarak diktiği bez torbaları sosyal medyadan satarak, 40'ı engelli 50 sokak kedisi ile 2 köpeğin mama ve ilaç masrafını karşılıyor.
İstanbul'da 4 yıl önce engelli kedisi ölen Handan Şatır, engelli sokak hayvanlarına bakmak için bir süre müstakil ev aradı. Günlerce aradığı evi bulamayan Şatır, internette gördüğü kiralık evi çok beğenmesi üzerine geçen yıl Muğla'ya yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu Handan Şatır, Menteşe ilçesinin Yeniköy Mahallesi'ndeki bahçeli evinde 40'ı engelli 50 sokak kedisi ve 2 köpeğe bakmaya başladı. Can dostlarıyla yakından ilgilenen Şatır, hayvanların mama ve ilaç ihtiyacını da diktiği bez torbaları satarak karşılıyor.
Birçok insanın uyutma kararı aldığı hayvanları yaşama kazandırdığını anlatan Şatır, "Kendimi bildim bileli hayvanseverim. Ailemde hayvansever insanların sayısı çok fazladır. Evimizde kedimiz, köpeğimiz hep vardı. Hayata atıldığım zaman benim kedilerim oldu. Uzun yıllar aynı kediyle yaşadım. Onun ölümünden sonra başka bir kedi sahibi oldum. Hiçbir hayvanımı satın almadım. Engelli kedimin ölümünden sonra özellikle engelli hayvanlara daha fazla ilgim arttı. Yolda yürürken ya da sosyal medyada karşıma hep engelli kediler çıktı. Birçok insanın uyutma kararı aldığı hayvanı kurtarıp, hayata kazandırdım. Ömrümün yettiği kadar kendimi engelli hayvanlara adadım. Ailemizden birisi felçli olduğunda onlardan vazgeçemiyorsak, etrafımızdaki engelli hayvanlardan da vazgeçmemeliyiz" diye konuştu.
Şatır, Muğla Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'nin de maddi olarak destekleri olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Kendini can dostlarına adadıKendini can dostlarına adadıKendini can dostlarına adadıKendini can dostlarına adadı

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