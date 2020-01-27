Kendini çocukları için siper ederek can veren Aslan Cenkiz son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ’da yaşanan depremde Sürsürü Mahallesi’nde çöken Dilek Apartmanın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan ve çöken binada kızı Berna ile damadı Enes Sertdemir’e sarılı halde enkazın altında bulunan Aslan Cenkiz’in cenazesi, defnedilmek üzere morgdan alındı. Kızı Berna ile Damadı Enes Sertdemir, dün gülmez mezarlığına defnedilmişti. Aslan Cenkiz ise bugün Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak, defnedilmek üzere baba ocağı Maden’in Hatun Köyü’ne götürüldü.

Cenkiz’in amcası Ahmet Cenkiz ise kız kardeşinin de şuanda enkazın altında olduğunu belirterek, “iki üç bina birbirine girdi. Orada 30’dan fazla insan vardı. Herhalde 4 kişi sağ çıktı, öbürleri vefat etti. Yeğenim Berna ile Enes’i dün toprağa verdik. Eniştem aynı zamanda amcamın oğlu Aslan’ı bugün defnedeceğiz, kız kardeşim de enkazın altında. Şimdi de cenazemizi alıp Maden’in Hatun Köyü’ne götüreceğiz. Onu gömeceğiz ve tekrar gelip burada kardeşimi bekleyeceğiz. Bir tane yeğenim vardı, o da gitti. Ailesine siper olmuştu. Zaten herhalde aynı alanda oturuyorken bina çökmüş. Düşerken de birbirlerine sarılmışlar. Kardeşim Nermin Çenkiz de hala enkazın altında. Ne diyebilirim ki evleri kapalı kaldı, yok oldu artık” dedi.

