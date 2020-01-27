HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendini çocukları için siper ederek can veren Aslan Cenkiz son yolculuğuna uğurlandı

Kendini çocukları için siper ederek can veren Aslan Cenkiz son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Kendini çocukları için siper ederek can veren Aslan Cenkiz son yolculuğuna uğurlandı.Elazığ’da yaşanan depremde Sürsürü Mahallesi’nde çöken Dilek Apartmanın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan ve çöken binada kızı Berna ile damadı Enes Sertdemir’e sarılı halde enkazın altında bulunan Aslan Cenkiz’in cenazesi, defnedilmek üzere morgdan alındı.

Kendini çocukları için siper ederek can veren Aslan Cenkiz son yolculuğuna uğurlandı.
Elazığ’da yaşanan depremde Sürsürü Mahallesi’nde çöken Dilek Apartmanın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan ve çöken binada kızı Berna ile damadı Enes Sertdemir’e sarılı halde enkazın altında bulunan Aslan Cenkiz’in cenazesi, defnedilmek üzere morgdan alındı. Kızı Berna ile Damadı Enes Sertdemir, dün gülmez mezarlığına defnedilmişti. Aslan Cenkiz ise bugün Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak, defnedilmek üzere baba ocağı Maden’in Hatun Köyü’ne götürüldü.
Cenkiz’in amcası Ahmet Cenkiz ise kız kardeşinin de şuanda enkazın altında olduğunu belirterek, “iki üç bina birbirine girdi. Orada 30’dan fazla insan vardı. Herhalde 4 kişi sağ çıktı, öbürleri vefat etti. Yeğenim Berna ile Enes’i dün toprağa verdik. Eniştem aynı zamanda amcamın oğlu Aslan’ı bugün defnedeceğiz, kız kardeşim de enkazın altında. Şimdi de cenazemizi alıp Maden’in Hatun Köyü’ne götüreceğiz. Onu gömeceğiz ve tekrar gelip burada kardeşimi bekleyeceğiz. Bir tane yeğenim vardı, o da gitti. Ailesine siper olmuştu. Zaten herhalde aynı alanda oturuyorken bina çökmüş. Düşerken de birbirlerine sarılmışlar. Kardeşim Nermin Çenkiz de hala enkazın altında. Ne diyebilirim ki evleri kapalı kaldı, yok oldu artık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
19 Mayıs’tan Elazığ’a yardım19 Mayıs’tan Elazığ’a yardım
62. Grammy Ödülleri’nin kazananları belli oldu62. Grammy Ödülleri’nin kazananları belli oldu
Sinüzit ağrılarına doğal çözümlerSinüzit ağrılarına doğal çözümler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Reina saldırısında istenen ceza belli oldu

Reina saldırısında istenen ceza belli oldu

Son dakika! İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem

Ankara'da onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Onlarca hasta ölümden dönmüş! Skandalı özel ekip ortaya çıkardı

Deprem şakasına para cezası

Deprem şakasına para cezası

Depremlerle ilgili çok konuşulacak iddia: 30 gün öncesinden tahmin

Çok konuşulacak 'deprem' iddiası: 30 gün öncesinden tahmin

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.