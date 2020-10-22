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Kendini denize atan 15 yaşındaki çocuğu sahil güvenlik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Samsun’da kendini denize atan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Doğupark sahilinde meydana geldi.

Samsun’da kendini denize atan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Doğupark sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 15 yaşındaki S.O.A.A.H. arkadaşına telefon açarak kendisini denize atacağını söyleyip annesine haber vermesini istedi. Daha sonra denize atlayan S.O.A.A.H., Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından sağ olarak sudan çıkarıldı.
Sahil güvenlik botu ile karaya çıkarılan S.O.A.A.H., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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