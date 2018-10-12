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Kendini doktor olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Antalya'da kendisini "Doktor Semih" diye tanıtan zanlının, yurt dışından tıbbi cihaz getireceğini belirterek vatandaşları dolandırdığı öne sürüldü

Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezine başvuran H.A.P, "kardiyoloji doktoru Semih" ismini veren zanlının, kuracağı rehabilitasyon merkezine yurt dışından tıbbi cihaz getirme bahanesiyle kendisinden 6 bin 330 avro aldığını belirterek şikayetçi oldu.

Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının S.Ö. olduğunu tespit etti.

Zanlının, aynı yöntemle 2 vatandaştan 68 bin 200 lira aldığı da belirlendi.

Vatandaşları kuracağı rehabilitasyon merkezinde işe alma vaadiyle de dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü sahte doktor Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği

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