İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evde uyuşturucunun etkisinde olduğu ileri sürülen kişi tarafından çıkarılan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Haydar Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede ikamet eden ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Orhan C, kendini eve kilitleyerek yangın çıkardı.

Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan Orhan C'yi kurtararak yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen Orhan C, ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

