Kendini futbolcu olarak tanıtan Kamerunlu, göçmen çıktı, inşaatta çalışıyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KAMERUN'dan geldiği Türkiye'de Sinopspor Kulübü'ne başvuran ve kendini futbolcu olarak tanıtan Thierry Christel (27) çıkarıldığı idmanda varlık gösteremeyince gönderildi. Göçmen olduğu ortaya çıkan Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı.

Sinop'a gelen ve Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını söyleyen Thierry Christel, Sinopspor Kulübü'ne başvurdu, futbol oynamak istediğini söyledi. Kulüp yetkililerinin denemek için idmana çıkardığı Christel beğenilmeyince gönderildi. Christel'in yapılan araştırmada futbolcu değil iş bulmak için Türkiye'ye gelen göçmen olduğu belirlendi. Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı. Tuğla taşıyan, harç karan ve toprak kazan Christel, para kazanarak geçimini sağlıyor.

Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını öne süren Thierry Christel, "Ben futbolcuyum. Lisansım çıkmadı. Mecburen çalışmak zorundaydım. İnşaatlarda çalışıyorum. Lisansımı çıkarabilirsem futbol oynamayı çok istiyorum. Çok yetenekliyim" dedi.