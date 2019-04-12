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Kendini futbolcu olarak tanıtan Kamerunlu, göçmen çıktı, inşaatta çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:28 | Son Güncelleme

KAMERUN'dan geldiği Türkiye'de Sinopspor Kulübü'ne başvuran ve kendini futbolcu olarak tanıtan Thierry Christel (27) çıkarıldığı idmanda varlık gösteremeyince gönderildi.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KAMERUN'dan geldiği Türkiye'de Sinopspor Kulübü'ne başvuran ve kendini futbolcu olarak tanıtan Thierry Christel (27) çıkarıldığı idmanda varlık gösteremeyince gönderildi. Göçmen olduğu ortaya çıkan Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı.

Sinop'a gelen ve Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını söyleyen Thierry Christel, Sinopspor Kulübü'ne başvurdu, futbol oynamak istediğini söyledi. Kulüp yetkililerinin denemek için idmana çıkardığı Christel beğenilmeyince gönderildi. Christel'in yapılan araştırmada futbolcu değil iş bulmak için Türkiye'ye gelen göçmen olduğu belirlendi. Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı. Tuğla taşıyan, harç karan ve toprak kazan Christel, para kazanarak geçimini sağlıyor.

Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını öne süren Thierry Christel, "Ben futbolcuyum. Lisansım çıkmadı. Mecburen çalışmak zorundaydım. İnşaatlarda çalışıyorum. Lisansımı çıkarabilirsem futbol oynamayı çok istiyorum. Çok yetenekliyim" dedi.

SİNOPSPOR BAŞKANI: GÖÇMEN OLARAK GELMİŞ

Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, futbolcu olduğunu iddia eden kişinin kendileri ile bir bağı olmadığını belirterek, "Bu genç arkadaşımızın bizimle alakası yoktur. Göçmen olarak Sinop’a gelmiş ve top oynayacağını ifade etmiş. Bu olayla benim yönetimimde olmadı. Benden önceki yönetimde olmuş. İdmana çıkarmışlar. Topla alakası yokmuş ve göndermişler. İnşaatlarda çalışmaya gelmiş" diye konuştu.

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