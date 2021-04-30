Kendini genç bir kız gibi gösteriyor ama gerçek bambaşka

50'li yaşlarında olan adam telefon uygulaması sayesinde kendini genç kız gibi gösteriyor. Instagram'da zaitaku_iyada kullanıcı adını kullanan Japon, paylaştığı fotoğraflarla şaşkına çeviriyor.

Telefon uygulaması sayesinde kendini 20'li yaşlarda bir kadın gibi gösteren 50' yaşlarındaki adam sosyal medya hesabından her gün birçok fotoğraf paylaşıyor.

Ancak sosyal medyada bu taktiği kullanan kişiler genellikle gerçeği saklarken bu onun pek de umurunda değil. Fotoğraflarını genellikle kendi yansımasını gösteren bir ayna önünde çekiyor.

İlginç fotoğrafların kahramanı olan adamı Instagram'da 13 binden fazla kişi takip ediyor.





