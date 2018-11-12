Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde Mehmet Yıldırım (51), geçirdiği bunalım sonucunda kendini incir ağacına asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Yenipazar ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Karaçakal Mahallesi Mestanlar Sokak’ta meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Mehmet Yıldırım (51) geçirdiği bunalım sonucu oturduğu evin arka kısmında bulunan bahçesindeki incir ağacına kendini asarak yaşamına son verdi. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları yaptıkları aramalar sonrasında Mehmet Yıldırım’ı incir ağacına ağaca asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yıldırım’ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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