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Kendini jiletleyen uyuşturucu bağımlısını vali yardımcısı ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden istediği yardımı alamadığı iddiasıyla vücudunu jiletleyen uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ali S.'yi (53), Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ikna etti.

Kendini jiletleyen uyuşturucu bağımlısını vali yardımcısı ikna etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden istediği yardımı alamadığı iddiasıyla vücudunu jiletleyen uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ali S.'yi (53), Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ikna etti.
Olay, Cumhuriyet Meydanı Valilik girişinde meydana geldi. Kısa süre önce uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanıp, cezaevinden çıkan Ali S., iddiaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yardım istedi. İsteğine olumsuz yanıt aldığını öne süren Ali S., üstünü çıkararak elindeki jiletle kendini yaraladı. Kanlar içinde kalan Ali S., Vali ile görüşmek istedi. Valinin yerinde olmaması nedeniyle Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Ali S. ile görüşerek yardım edeceğini söyleyip, odasına çağırdı. Valilik binasına gelen ambulans, Ali S.'yi hastaneye götürdü.

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Kendini jiletleyen uyuşturucu bağımlısını vali yardımcısı ikna ettiKendini jiletleyen uyuşturucu bağımlısını vali yardımcısı ikna etti

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