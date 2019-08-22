HABER

Kendini kayyum diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 18:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyum olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, M.S.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyum olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, M.S. isimli şahıs Çerkezköy Belediyesi’ne kayyum olarak atandığını belirterek, bir oto galeriden lüks marka bir otomobil almaya çalıştı. Oto galeri şirket yetkililerinin durumdan şüphelenmesi sebebiyle durum polis ekiplerine ihbar edildi. Polis ekipleri yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından şahsın daha önceden dolandırıcılık suçundan araması olduğunu belirledi. Kendine özel kart çıkartan ve kendisini ilçede Maliye Bakanlığına bağlı Mali Denetmen olarak göreve başlayacağını ifade eden şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
Minibüs, hafif ticari araca çarptı; Hüseyin bebek ile 3 kişi yaralıMinibüs, hafif ticari araca çarptı; Hüseyin bebek ile 3 kişi yaralı
Ağacın kopan dalından son anda kurtulduAğacın kopan dalından son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.