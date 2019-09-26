Kendini Korgeneral Mustafa Paşa olarak tanıtıp 600 bin TL dolandırdı

Kendini Korgeneral Mustafa Paşa olarak olarak tanıtan veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bağlı istihbarat görevlisi olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan B.D. isimli şüpheli tutuklandı..

Antalya’nın Konyaaltı, Elmalı ve Kemer ilçelerinde B.D. isimli şahsın kendini Korgeneral Mustafa Paşa olarak olarak tanıttığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bağlı istihbarat görevlisi olduğunu, kamu görevlileri ile bağlantılı olduğunu, her türlü kamu arazisi tapusunu şahıs adına çıkartma, milli emlak ve mahkemelerde devam eden işleri kişilerin lehine olumlu sonuçlandırma gibi işlemleri yapabileceği şeklinde vatandaşları kandırdığı tespit edildi.

600 bin TL dolandırdı

B.D.’nin dolandırıcılık suçundan yaklaşık 600.000 TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Birol D. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çakırlar mahallesindeki evinde yakalandı. Evde yapılan arama neticesinde 2 adet cep telefonu, 590.000 TL bakiyeli Vakıfbank Hesap cüzdanı ele geçirildi. Şüpheli şahsın daha önceden nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli şahıs gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliğince ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemenin ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hesabındaki 590 bin TL bloke edildi.

