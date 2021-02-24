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“Kendini LGBT+ Olarak Tanımlayan Amerikalılar Artıyor’’

24.02.2021 23:52 | Son Güncelleme:
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“Kendini LGBT+ Olarak Tanımlayan Amerikalılar Artıyor’’

Gallup araştırma şirketinin son anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 5,6'sı lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans bireylerden oluşuyor. Yaklaşık 18 milyon kişi anlamına gelen bu önemli artış, LGBT+ bireylerin toplumda daha fazla kabul görmesine bağlanıyor

Gallup araştırma şirketinin son anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 5,6'sı lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans bireylerden oluşuyor. Yaklaşık 18 milyon kişi anlamına gelen bu önemli artış, LGBT+ bireylerin toplumda daha fazla kabul görmesine bağlanıyor.

Gallup’un 2017 anketinde bu oran yüzde 4,5 iken, 2020 anketinden çıkan sonuç, yüzde 24’lük rekor bir atışa işaret ediyor. Artışın başlıca nedeni, 18-23 yaş arası Z Kuşağı yetişkinlerinden kaynaklanıyor. Bu neslin yüzde 15,9'u LGBT + olduğunu söylüyor.

Gallup internet sitesinde, "Halkın gey, lezbiyen ve trans bireyler için eşit hakları giderek daha fazla desteklediği bir dönemde, Amerikalılar’ın giderek artan bir yüzdesi kendilerini LGBT olarak tanımlıyor" denildi.

2020 seçimlerinde ABD, Pete Buttigieg'in ilk açık eşcinsel başkan adayı olduğunu gördü. LGBT+ adaylar, ilk açık trans eyalet senatörü Sarah McBride dahil olmak üzere çok sayıda tarihi galibiyet elde etti.

Merkezi Washington’da bulunan araştırma merkezi Public Religion Research Institute'a göre, 2015’te yasallaştırılan ve büyük ölçüde LGBT+ haklarının desteklenmesiyle eşanlamlı olarak görülen eşcinsel evliliğe Amerikalılar arasındaki destek, 2007'de yüzde % 36 iken 2020’de yüzde 62'ye yükseldi.

Gallup anketi, LGBT+ Amerikalılar’ın yüzde 54,6’sının kendisini biseksüel olarak tanımladığını, yüzde 24,5'inin gey erkek, yüzde 11,7'sinin lezbiyen ve yüzde 11,3'ünün trans olduğunu gösteriyor.

İlki 2012’de yapılan anket için, 2020 boyunca telefonla rastgele 15 bin Amerikalı ile görüşüldü. Katılımcıların yüzde 86,7’si kendisini heteroseksüel olarak tanımlarken, yüzde 7,6’sı anketörlere yanıt vermeyi reddetti. Bu oran geçmiş anketlerde yüzde 5 civarındaydı.

Nesiller arasında önemli farklılıklar vardı. 1946'dan önce doğanlar arasında, yaşlıların kendilerini LGBT+ olarak görme olasılıkları çok daha düşüktü. En düşük oran yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

Araştırmacılar, kadınların kendilerini erkeklere göre LGBT + olarak tanımlama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Erkeklerde bu oran yüzde 4,9 iken kadınlarda bu oran yüzde 6,4 oldu. Siyasi görüş açısından liberal katılımcıların yüzde 13’ü, muhafazakarların ise yüzde 2,3’ü, kendilerini LGBT+ olarak tanımladı.

İngiltere'de de benzer bir eğilim yaşandığı kaydediliyor. Hükümet verilerine göre kendini lezbiyen, gey veya biseksüel olarak tanımlayanların oranı 2016'de yüzde 1,6 iken 2018'e gelindiğinde yüzde 2,2'ye yükseldi.

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