“Kendini LGBT+ Olarak Tanımlayan Amerikalılar Artıyor’’

Gallup araştırma şirketinin son anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 5,6'sı lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans bireylerden oluşuyor. Yaklaşık 18 milyon kişi anlamına gelen bu önemli artış, LGBT+ bireylerin toplumda daha fazla kabul görmesine bağlanıyor.

Gallup’un 2017 anketinde bu oran yüzde 4,5 iken, 2020 anketinden çıkan sonuç, yüzde 24’lük rekor bir atışa işaret ediyor. Artışın başlıca nedeni, 18-23 yaş arası Z Kuşağı yetişkinlerinden kaynaklanıyor. Bu neslin yüzde 15,9'u LGBT + olduğunu söylüyor.

Gallup internet sitesinde, "Halkın gey, lezbiyen ve trans bireyler için eşit hakları giderek daha fazla desteklediği bir dönemde, Amerikalılar’ın giderek artan bir yüzdesi kendilerini LGBT olarak tanımlıyor" denildi.

2020 seçimlerinde ABD, Pete Buttigieg'in ilk açık eşcinsel başkan adayı olduğunu gördü. LGBT+ adaylar, ilk açık trans eyalet senatörü Sarah McBride dahil olmak üzere çok sayıda tarihi galibiyet elde etti.

Merkezi Washington’da bulunan araştırma merkezi Public Religion Research Institute'a göre, 2015’te yasallaştırılan ve büyük ölçüde LGBT+ haklarının desteklenmesiyle eşanlamlı olarak görülen eşcinsel evliliğe Amerikalılar arasındaki destek, 2007'de yüzde % 36 iken 2020’de yüzde 62'ye yükseldi.