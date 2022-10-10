Kendini maneviyata adamıştı! İşte Yaşar Alptekin'in son hali

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Bir zamanlar manken, dansçı ve oyuncu olan Yaşar Alptekin radikal bir karar alarak kendini İslam'a adamıştı.
Uzun süredir gözlerden uzak, sessiz sedasız bir hayat süren Alptekin daha önce yaptığı bir açıklamada kendini yardım etkinliklerine adadığını duyurmuştu.
Kısa süre önce dede olan Yaşar Alptekin sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.
Yaşar Alptekin son halini de yine kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Alptekin'i görenler "Hiç değişmemişsin" yorumlarında bulundu.
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