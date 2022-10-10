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Kendini maneviyata adamıştı! İşte Yaşar Alptekin'in son hali

10.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran oyunculardan Yaşar Alptekin kendini maneviyata vermişti. "Günde 5 vakit spor (Namaz kılıyorum), 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum (Oruç tutuyorum). Gece hayatım (Teheccüd namazı) ve bir de sevgilim var (Allahım)' şeklinde yaptığı açıklamayla dikkat çeken Alptekin'in son hali ortaya çıktı.

Kendini maneviyata adamıştı! İşte Yaşar Alptekin'in son hali

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Bir zamanlar manken, dansçı ve oyuncu olan Yaşar Alptekin radikal bir karar alarak kendini İslam'a adamıştı.

Uzun süredir gözlerden uzak, sessiz sedasız bir hayat süren Alptekin daha önce yaptığı bir açıklamada kendini yardım etkinliklerine adadığını duyurmuştu.

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Kısa süre önce dede olan Yaşar Alptekin sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

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Yaşar Alptekin son halini de yine kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Alptekin'i görenler "Hiç değişmemişsin" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar Alptekin Manken Oyuncu
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