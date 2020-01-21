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  4. Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan yeni mesaj! (Hasan Mezarcı kimdir?)

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan yeni mesaj! (Hasan Mezarcı kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

2000’li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, bu kez de Kur'an-ı Kerim'deki 'yüz sopa' ve hadislerdeki 'recm' cezasını iptal ettiğini ileri sürdü.

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan yeni mesaj! (Hasan Mezarcı kimdir?)

2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden ve geçen hafta tesettüre uyma mecburiyetini kaldırdığını ileri süren eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, yeni bir paylaşımda bulundu.

İşte Mezarcı'nın yaptığı paylaşım:

"Günahsız olan ilk taşı atsın" diyerek, F...e Meryem'i recmedilmekten kurtaran Mesih benim!
O zaman Tevrat'taki recm cezasını iptal ettiğim gibi, şimdi de Kuran’daki yüz sopa, hadislerdeki recm cezasını iptal ediyorum!
Zina yapanı yargılamayın, günahın yargısını Allah’a bırakın!

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