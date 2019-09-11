Kendini M\u0130T B\u00f6lge Ba\u015fkan\u0131 olarak tan\u0131tan i\u015f adam\u0131 A.\u00c7. ve beraberindeki T.A. "belgede sahtecilik\u201d ve \u201cnitelikli doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k\u201d su\u00e7undan Edirne ve Tekirda\u011f\u2019da d\u00fczenlenen operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.Icrypex Yat\u0131r\u0131mc\u0131 Dostu Geli\u015fmeleriyle Kripto Para Piyasas\u0131nda Fark Yarat\u0131yor\u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019nda 355 metre i\u015flenmi\u015f y\u0131lan derisi yakaland\u0131HDP \u00f6n\u00fcndeki eylemde 9'uncu g\u00fcn; aile say\u0131s\u0131 23 oldu (3)
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