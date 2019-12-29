HABER
  4. Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı

Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 21:54 | Son Güncelleme

Antalya’da iddiaya göre ev arkadaşı ile anlaşamayıp evden çıkartılmasına sinirlenen genç adam, odaya kendini kilitledi.

Antalya’da iddiaya göre ev arkadaşı ile anlaşamayıp evden çıkartılmasına sinirlenen genç adam, odaya kendini kilitledi. Bıçakla vücudunu kesmeye başlayan genç, boğazını keseceği sırada kapıyı kırarak içeri giren polis tarafından son anda kurtarıldı.
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla 42. Sokak’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gündüz saatlerinde ev arkadaşı ile tartışan ve evden çıkartılan Yakup A. (30), odaya girerek kendisini kilitledi. Eline aldığı bıçakla kendisini kesmeye başlayan Yakup A.’nın durumundan haberdar olan komşuları polise haber verdi. Eve gelen polis, kapının kitli olduğunu ve Yakup A.’nın kendisine zarar verdiği bilgisine ulaşınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç adam tüm ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayınca, polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis, içeriye girdikleri sırada boğazını kesmeye çalışan Yakup A.’nın elinden bıçağı son anda aldı.
Vücudunda birçok kesik bulunan genç adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Bodrum’daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandıBodrum’daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı
Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdiEvden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Adası karanlığa gömüldü! 10 bin kişi elektriksiz kaldı

10 bin kişi elektriksiz kaldı

Adana'da son durum! Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! Otomobilden fırladı

Feci kaza! Otomobilden fırladı

Samsun'da 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı

Eşini öldüresiye döven adam tutuklandı! Kadın yoğun bakımda

Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa 

Şehide 23 yıllık vefa: Nefes aldıkça bu gelenek devam edecek

Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

Kahreden olay! 5 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.