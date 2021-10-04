HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Kendini öldürdü" demişti! 3 günlük kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

"Kendini öldürdü" demişti! 3 günlük kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

04.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da 3 günlük eşiyle aralarında çıkan kavganın ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Sönmez'in (29) olay sonrası ifadesi alınıp serbest bırakılan eşi Zeynep Yonca Sönmez (24) cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Sönmez, ifadesinde eşinin kendisini bıçakladığını ileri sürmüştü.

"Kendini öldürdü" demişti! 3 günlük kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta 23 Eylül günü 3 günlük evi olan Zeynep Yonca Sönmez ile Mehmet Sönmez çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Sönmez, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

b75fd0c5c43c965124ab38e6c6199152

'KENDİNİ ÖLDÜRDÜ' DEMİŞTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. Sönmez, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı, elde edilen bilgiler ve raporlar doğrultusunda Zeynep Yonca Sönmez hakkında 'cinayet' iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Evinden alınan ve götürüldüğü savcılıkta suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçtiSkandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti
PARTNER"Yanlışlıkla silinmiş!""Yanlışlıkla silinmiş!"
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Metrekareye 100 kg yağış bekleniyorBu illerde yaşayanlar dikkat! Metrekareye 100 kg yağış bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Yeni bir parti daha geliyor

Yeni bir parti daha geliyor

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Sigaraya zam mı geldi? Flaş açıklama

Sigaraya zam mı geldi? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.