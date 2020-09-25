Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

İstanbul'da yaşayan bilgisayar yazılımcısı Tayfun Demir (38), karıştığı bir dolandırıcılık suçu nedeniyle 2007 yılında yedi yıl hapis cezası aldı. Bu süreçte üniversite eğitimi almaya başlayan Demir, 2011'de tutuklu olduğu açık cezaevinden sınav bahanesiyle firar etti.

KREDİ ÇEKİNCE YALANI ORTAYA ÇIKTI

MedyaRadar'ın haberine göre, firarının ardından Demir, ilk olarak sahte belgelerle kendini cinayete kurban gitmiş olarak gösterdi. Sahte ölüm raporunu savcılığa da kabul ettiren Demir, bir yıl sonra UYAP'ta bulunan çeşitli suçlardan 100'ü aşkın aranma kaydından da kağıt üzerinde 'ölü' göründüğü için kurtuldu.

Firari olarak aranan Demir'in ölmediği, sahte kimlikle İstanbul'da bir banka şubesinden N.Ö. adına kredi çekmesiyle ortaya çıktı. Bankada yapılan incelemede de dolandırıcılığı Demir'in yaptığının anlaşılmasının ardından resmi kayıtlara bakıldığında Tayfun Demir'in 'ölü' olarak göründüğü için düştüğü anlaşıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ancak, durumdan şüphelenen polis ölüm raporuyla düşümün yapıldığı adliyenin kamera kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden 12 Ocak 2012'de, "Yusuf Demir" sahte ismiyle ölüm raporunu getiren kişinin bizzat Tayfun Demir olduğu kesinlik kazandı. Geriye dönük işlemlerde resmi kurumlara verilen evrakların da sahte olduğu anlaşıldı. Ancak o dönemde tüm çabalara rağmen Demir yakalanamadı.