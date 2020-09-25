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Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Sahte ölüm belgesiyle kendisini cinayete kurban gitmiş gibi gösteren ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan Tayfun Demir, sahte kimlikle yakalandı. Demir'in daha önce ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ve bin TL ödül kazandığı ortaya çıktı.

Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

İstanbul'da yaşayan bilgisayar yazılımcısı Tayfun Demir (38), karıştığı bir dolandırıcılık suçu nedeniyle 2007 yılında yedi yıl hapis cezası aldı. Bu süreçte üniversite eğitimi almaya başlayan Demir, 2011'de tutuklu olduğu açık cezaevinden sınav bahanesiyle firar etti.

KREDİ ÇEKİNCE YALANI ORTAYA ÇIKTI

MedyaRadar'ın haberine göre, firarının ardından Demir, ilk olarak sahte belgelerle kendini cinayete kurban gitmiş olarak gösterdi. Sahte ölüm raporunu savcılığa da kabul ettiren Demir, bir yıl sonra UYAP'ta bulunan çeşitli suçlardan 100'ü aşkın aranma kaydından da kağıt üzerinde 'ölü' göründüğü için kurtuldu.

Firari olarak aranan Demir'in ölmediği, sahte kimlikle İstanbul'da bir banka şubesinden N.Ö. adına kredi çekmesiyle ortaya çıktı. Bankada yapılan incelemede de dolandırıcılığı Demir'in yaptığının anlaşılmasının ardından resmi kayıtlara bakıldığında Tayfun Demir'in 'ölü' olarak göründüğü için düştüğü anlaşıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ancak, durumdan şüphelenen polis ölüm raporuyla düşümün yapıldığı adliyenin kamera kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden 12 Ocak 2012'de, "Yusuf Demir" sahte ismiyle ölüm raporunu getiren kişinin bizzat Tayfun Demir olduğu kesinlik kazandı. Geriye dönük işlemlerde resmi kurumlara verilen evrakların da sahte olduğu anlaşıldı. Ancak o dönemde tüm çabalara rağmen Demir yakalanamadı.

YERİ SAPTANDI

Tayfun Demir'in, arandığı yıllar içerisinde altı ayrı ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi karıştığı 44 ayrı suç tespit edildi. Bu suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in izine polisler altı ay önce Muğla'da rastladı. Altı ay süreyle teknik takibe alınan Demir'in ünlü bir youtuber olduğu anlaşılınca sosyal medya paylaşımları da incelemeye alındı.

Paylaşımlardan Demir'in Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde müstakil evde olduğu saptandı. Polis ekipleri geçtiğimiz pazar günü eve operasyon düzenledi. Operasyonda Demir, üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı sahte kimlikle yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Demir'in başkasına ait kimliklere fotomontaj ile kendi fotoğrafını monte ettiği de belirlendi.

MİLYONER'E KATILDI

Muğla'ya bir yıl önce geldiği öğrenilen Tayfun Demir'in 450 bin takipçili hayvansever bir youtuber olarak televizyon ve yarışma programlarına da katıldığı ortaya çıktı. Yaralı bir sincaba yaptığı kol protezi ile popüler olan Demir'in, 2018'de özel bir televizyon kanalındaki yarışma programına da katıldığı ve altıncı soruda elenerek 1000 TL'lik ödülle ayrıldığı belirlendi. Yıllarca sahte kimliklerle adaletten kaçan Demir, polis ifadesinde "Yanlış kişiyi yakaladınız" derken, ardında da yüzlerce mağdur bıraktı.

İşte Tayfun Demir'in 13 yıllık dolandırıcılık serüveni;

  • 2007 yılında dolandırıcılıktan tutuklandı.

  • 2011'de firar etti ve kendini ölü gösterdi.

  • 2012 yılında sahte kimlikle kredi çekti ve ölü olmadığı ortaya çıktı.

  • 2011-2020 yılları arasında çeşitli suçlara karıştı.

  • 2018'de aranmasına rağmen TV kanallarına çıktı.

  • 2020'de tekrar yakalandı
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