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Kendini, pencerenin korkuluğuna astı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çiftçi İbrahim A. (65), kendisini evinin penceresinin korkuluklarına asarak yaşamına son verdi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çiftçi İbrahim A. (65), kendisini evinin penceresinin korkuluklarına asarak yaşamına son verdi.
Eycelli Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan evli İbrahim A., ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdi. İbharim A. evde yalnız başınayken kendisini pencerenin demir korkuluklara astı. İbrahim A.'nın cansız bedeni, eve gelen yakınları tarafından bulundu.
İbrahim A.'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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