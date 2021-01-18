Kendini polis alarak tanıtıp yaşlı kadının 70 bin lira parasını aldılar

Samsun’da kendisini polis alarak tanıtan dolandırıcılar telefonla aradıkları yaşlı kadının 70 bin lira parasını alarak dolandırdı.

Olay, Samsun’un Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar S.T.(88) adlı yaşlı kadını telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtıp korkutup kandırarak 70 bin lira parasını aldılar. Dolandırıldığını anlayan S.T. polise şikayette bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu şüphelilerin K.P.(42) ve S.H.(55) olduğunu tespit etti. Firari dolandırıcıların yakalanmasına çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

