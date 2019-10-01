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Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

SAMSUN'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı M.T.'yi (65) 120 bin TL ve 12 bin 500 dolar dolandıran K.Ö., (21) polisin takibi sonucu yakalandı.

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı M.T.'yi (65) 120 bin TL ve 12 bin 500 dolar dolandıran K.Ö., (21) polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da M.T.'yi arayan K.Ö., kendini polis olarak tanıtıp, adının suç örgütlerine karıştığı ve bundan kurtulması için para vermesi gerektiğini söyledi. K.Ö.'ye inanan M.T., bankaya gitti. M.T., hesabındaki 95 bin lira ile kredi kartından çektiği 25 lirayı K.Ö.'ye gönderdi. M.T. bankadayken evine giden K.Ö., zihinsel engelli kızından da çorap içinde 12 bin 500 dolar aldı.
Bankadan çıktıktan sonra K.Ö.'yü arayan M.T., ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, K.Ö.'yü Havza ilçesinde otobüste yakalayarak gözaltına alındı.
K.Ö., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne gönderildi.

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