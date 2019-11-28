Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı

Eskişehir’de, kendini polis olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak ziynet eşyalarını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince; kendilerini polis olarak tanıtan şahısların Eskişehir’de ikamet eden N.A. (74) ve C.A.’yi (82) korkutarak evlerinde bulunan altınları alındığı ihbar edilmesi çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, yapılan araştırmalarda; olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinden eşgali belirlenen şüpheli Mehmet B.’nin (20) şehirlerarası otobüs ile Şanlıurfa’ya gitmek üzere olduğunu tespit etti.

Eskişehir ve Ankara emniyet müdürlükleri ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışmalarda şüpheli, çalmış olduğu 4 adet altın bilezik, 1 adet kelepçe bilezik ve 1 adet altın kolye ile birlikte Ankara’da yakalandı.

Öte yandan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri akabinde Eskişehir’e getirilerek burada adliyeye sevk edildi.

