Kendini polis olarak tanıttı, 2 kişiyi vurdu

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan C.O., iş yerinin önünde bir otomobilin durduğunu fark etti.

"GİTMEZSENİZ SİZİ ALDIRIRIM"

Bir süre sonra içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin gitmediğini gören C.O., elinde telsizle aracın yanına geldi. Otomobildeki B.T. ve H.C.G.'ye kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen C.O., "Gitmezseniz sizi aldırırım" dediği iddia edildi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Daha sonra restorana geri dönen C.O., otomobilin halen gitmediğini görünce bu kez pompalı av tüfeğiyle dışarıya çıkıp, araca ateş açtı. Otomobildeki B.T. ve H.C.G., kollarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.O.'yu olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan C.O., Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

