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  4. Kendini polis olarak tanıttı, karşısında polisi buldu! 3 suç kaydı daha çıktı

Kendini polis olarak tanıttı, karşısında polisi buldu! 3 suç kaydı daha çıktı

05.08.2024 16:10
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, bir operasyonda kullanılmak üzere isteği parayı almaya gelen A..K., polis tarafından yakalandı. A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kendini polis olarak tanıttı, karşısında polisi buldu! 3 suç kaydı daha çıktı

Gebze ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve operasyonda kullanılmak üzere para isteyen A.K’den şüphelenerek, polis merkezine ihbarda bulundu.

Polis yetkilileri, vatandaşa, telefonda konuştuğu kişinin parayı evden gelip almasını söylemesini istedi. Eve gelip parayı alması istenen A.K., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. A.K.’nin ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 adet kaydının olduğu da öğrenildi. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis
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