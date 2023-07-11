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Kendini polis olarak tanıttı, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! 'Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz'

11.07.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te Mehmet B. (26), kendini sivil polis olarak tanıtıp 16 yaşındaki kız çocuğu R.M.D.'ye cinsel istismarda bulundu. Mehmet B., ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede, R.M.B.'nin sanıktan kurtulmaya çalışması üzerine, Mehmet B.’nin mağdur kız çocuğunu, “Seni burada öldürürüm. Seni kimse bulamaz” diye tehdit ettiği, ardından da cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Kendini polis olarak tanıttı, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! 'Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz'

İzmit’te 2018 yılında meydana gelen olayda, Mehmet B., o tarihte 16 yaşında olan kız çocuğu, R.M.D. ve aynı yaşlardaki erkek arkadaşı K.S.'nin yanına gidip kendisini polis olarak tanıttı. Mehmet B., K.S. isimli erkeği uzaklaştırıp, daha sonra kız çocuğunu anket yapacağız diyerek sahil kenarına götürdü. R.M.B., durumdan şüphelenip Mehmet B.'ye kimliğini sordu. Mehmet B. yanında bulunan üzerinde yabancı yazılar bulunan bir kimlik kartı gösterdi. R.M.B., durumdan şüpheye düşerek tepki gösterince Mehmet B., kızı ölümle tehdit ederek cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından R.M.B. karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SENİ BURADA ÖLDÜRÜRÜM, KİMSE BULAMAZ'

Yaşanan olayla ilgili hazırlanan iddianamede R.M.B.'nin, sanıktan kurtulmaya çalışması üzerine Mehmet B.’nin, mağdur kız çocuğuna, “Seni burada öldürürüm. Seni kimse bulamaz” diye tehdit ettiği, ardından da cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. İddianamede mağdurun verdiği ifadelerin tutarlı olduğu ve yaşadıklarından dolayı travma geçirdiği bilgisi de yer alırken, Mehmet B.’nin olayı gerçekleştirdiğine kanaat getirildiğini belirten savıcı, sanığın ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

26 YIL 3 AY HAPİS

Olayla ilgili Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, sanık Mehmet B. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi kullanılarak duruşmaya katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Mehmet B., uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Mehmet B.’nin ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 20 yıl, ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası olmak üzere toplam 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

(DHA)

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