Kendini polis olarak tanıttı, suçüstü yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, telefonda kendini polis olarak tanıtarak aradığı bir kişinin altınlarını dolandırmak isteyen şüpheli polise suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki S.A. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtan bir kişi, hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yapıldığı, üzerine 18 adet telefon hattı çıkarıldığı, bunu temizlemek için kimlik numarasının son 4 hanesinin değiştirileceği ve varsa altınlarından parmak izi alınması için incelenmesi gerektiğini söyledi. S.A. da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Ereğli Asayiş Büro Amirliği ekipleri arayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda şüpheli İ.E. (23), S.A’dan ziynet eşyalarını aldığı anda suçüstü yakalandı. 3 adet bilezik, 25 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 1 adet tam altın ve 1 adet altın zincir ise muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıs nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

