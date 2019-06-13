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Kendini polisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 23:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan Abdülkadir B., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.  Akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Sevim ve Sami T.

Kendini polisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan Abdülkadir B., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Sevim ve Sami T. çiftini arayarak kendisini polis olarak tanıtan Abdulkadir B., çiftin terör ile bağlantısı olduğunu söyleyerek, bu işten kurtulmaları için 100 bin TL para vermesini istedi. Durumdan şüphelenen çift, Abdülkadir B.'yi oyalarken polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sevim ve Sami T. çiftinin evinin etrafında seyyar satıcı ve dilenci kılığında pusu kurdu. Abdülkadir B.'nin istediği para yerine gazete parçalarını poşete koyan Sevim T., poşeti de şüphelinin isteği üzerine evlerinin yakınındaki bir aracın yanına bıraktı.
Polis poşeti almaya gelen Abdülkadir B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şüphelinin üzerinde yaptığı aramada olayda kullandığı cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kendini polisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandıKendini polisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandıKendini polisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

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