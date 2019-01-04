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Kendini potaya asan genci polis ipi keserek kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 11:43 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir parktaki basketbol potasına iple kendini asarak intihara kalkışan Y.K.'yi (15), polis memuru ipi keserek kurtardı.

Kendini potaya asan genci polis ipi keserek kurtardı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir parktaki basketbol potasına iple kendini asarak intihara kalkışan Y.K.'yi (15), polis memuru ipi keserek kurtardı. Y.K., hastanede tedavi altına alındı.
Olay dün gece Aksu Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Parkta elinde iple gezen Y.K.'yi görenler durumu polise bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde Y.K.'yi parkın içerisindeki basketbol potasına asılı halde buldu. Bir polis memuru hmen koşurarak ipi kesti ve Y.K.'yı indirdi. İlk müdahalesi parkta yapılan Y.K., ambulansla kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Y.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kendini potaya asan genci polis ipi keserek kurtardıKendini potaya asan genci polis ipi keserek kurtardı

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