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Kendini sahte belge ile MİT görevlisi olarak tanıttığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı

06.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Hatay’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı belirlenen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Hatay’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı belirlenen 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre; İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu istihbarı çalışmada, kendisini askeri personel (mit görevlisi) olarak tanıttığını tespit ettiği O.Ö. isimli şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Şüphelinin yapılan üst aramasın da; 1 adet üzerinde MİT amblemi bulunan sahte belge ele geçirildi. Gözaltına alınan, O.Ö. isimli şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem uygulandı.

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