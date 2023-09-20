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  4. Kendini salıncağa bağladı, neden ağladığını soran polise yanıtı hayrete düşürdü! "Beni süpürgeyle ittirdi, ben insan değil miyim?"

Kendini salıncağa bağladı, neden ağladığını soran polise yanıtı hayrete düşürdü! "Beni süpürgeyle ittirdi, ben insan değil miyim?"

20.09.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir çocuk parkında üstü çıplak halde kendini salıncağa bağlayan S. A. şaşkınlık yarattı. S. A.'yı o halde görenler ihbarda bulundu. Olay yerine polis gelince ise şaşkınlık düzeyi daha da arttı. Gözyaşlarını tutamayan S. A. "Ben insan değil miyim?" diyerek ağlamaya başladı. Polis S. A.'dan ne olduğunu anlatmasını istedi. Adam verdiği yanıtla yine hayretler içinde bıraktı.

Kendini salıncağa bağladı, neden ağladığını soran polise yanıtı hayrete düşürdü! "Beni süpürgeyle ittirdi, ben insan değil miyim?"

Ne sağlık ekiplerinin yardımını istedi ne de parktan ayrılmayı kabul etti. S. A. adlı vatandaş önce kendini salıncağa bağlayarak dikkatleri üzerine çekti, ardından polis olay yerine gelince anlattıklarıyla. Uzun uğraşlar sonucu nihayet ikna edilen S. A. hastaneye götürüldü. Olay yaşanırken ilginç kareler de objektiflere yansıdı.

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SALINCAĞA BAĞLI HALDE GÖRENLER İHBAR ETTİ

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2825 Sokak'ta meydana geldi. Çocuk parkında üst kısmı çıplak birinin kendini salıncağa bağladığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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"BENİ SÜPÜRGEYLE İTTİRİP 'GİT BURADAN' DEDİ"

S. A., polisi görünce, "Ben insan değil miyim?" diyerek gözyaşı döktü. Polisin ne olduğunu anlatmasını istediği S. A., parkta otururken temizlik yapan belediye personelinin kendisini süpürgeyle ittirip, 'Git buradan' dediğini öne sürdü. Bu sebeple kendisini kötü hissettiğini belirten Seyid A., sağlık ekibinin yardımını ise istemedi.

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PARKI BIRAKMAK DA İSTEMEDİ

Uzun süre parktan ayrılmamak için direnen Seyid A., sakinleştirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Sokak ortasında vahşet: O anlar kamerada! Haraç vermeyi reddetti... Sokak ortasında vahşet: O anlar kamerada! Haraç vermeyi reddetti...

(DHA)

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