Kendini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcıya polisten 'çöpçü' kılığında operasyon

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, kendisini 'savcı' ve 'polis amiri' olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandıran A.O., cami avlusunda bir kişiyi dolandırırken, polis ekiplerinin 'çöpçü' kılığına girerek düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin gelen ihbarlar üzerine başlattığı çalışma sonucu, bir kişinin kendisini savcı ve polis amiri olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandırdığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, incelenen güvenlik kameraları sonucunda şüphelinin A.O. olduğunu belirledi. A.O.’yu 'çöpçü' kılığında takibe alan polis ekipleri, Hacı Bayram Veli Camii avlusunda bir vatandaşı dolandırırken şüpheliyi suçüstü yakaladı. A.O. gözaltına alınırken, 'çöpçü' kılığındaki operasyon, polis kamerası tarafından kaydedildi.

FETÖ SORUŞTURMASINDA ADINIZ GEÇİYOR TAKTİĞİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, A.O.’nun, mağdur vatandaşlarla telefonla irtibat kurduğunu ve kendisini savcı ve polis amiri olarak tanıttığını tespit etti. Öte yandan A.O.’nun mağdurları, ‘FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor’ diyerek korkuttuğu ve aklamak için para talep ettiği belirlendi.