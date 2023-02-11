HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendini "Sıra dışı bir mimar" diye tanıtmış! O apartman onlarca kişiye mezar oldu... Müteahhit Alpargün'ün yakınları: Deprem günü apar topar kaçtı

Kendini "Sıra dışı bir mimar" diye tanıtmış! O apartman onlarca kişiye mezar oldu... Müteahhit Alpargün'ün yakınları: Deprem günü apar topar kaçtı

11.02.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk saatlerinde gerçekleşerek 20 binden fazla kişinin ölümüne yol açan depremler sırasında Adana'da 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da çöktü. Apartmanın enkazı en az 65 kişiye mezar oldu. Binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün röportajlarında "Her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık" dediği, kendini "Sıra dışı bir mimar olarak" tanıttığı ortaya çıktı. Alpargün'ün deprem günü babasıyla apar topar kaçtığı öne sürüldü.

Kendini "Sıra dışı bir mimar" diye tanıtmış! O apartman onlarca kişiye mezar oldu... Müteahhit Alpargün'ün yakınları: Deprem günü apar topar kaçtı

Güvenilirlik kazanmak adına reklam çalışmaları yapıp "dayanıklılık" vurgusu yapan ve kendini "Sıra dışı bir mimar" olarak tanıtan Hasan Can Alpargün'ün yakınları, müteahhitin deprem günü babasıyla apar topar Kıbrıs'a kaçtığını öne sürdü. Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yasını hala tutarken, çok sayıda kişinin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidiyle ilgili 'yarışma' detayı da ortaya çıktı.

a2065d5c-b9fc-4a2d-bc44-64db43f051c1

EN AZ 65 KİŞİYE MEZAR OLDU

AW825685_12

Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.

AW825685_01

""HER ŞEYDEN ÖNCE GÜVENİLİRLİK VE DEPREME DAYANIKLILIK"

En az 65 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, “Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık” sözleriyle pazarladığı belirtildi.

AW825685_02

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda ise, kendini “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye anlatmıştı.

AW825685_03

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar! Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

İNTERNET SAYFASINA GİRİLEMİYOR! YAKINLARI: DEPREM GÜNÜ APAR TOPAR KAÇTILAR

İnşaat şirketinin internetteki sayfasına girilemezken, baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığını öne sürdü.

AW825685_04

16 katlı, 32 daireli apartmanda 92 kişinin yaşadığı da öğrenildi.

AW825685_06

Apartman enkazından 65 kişinin ise cansız bedeni çıkarıldı.

AW825685_07

YARIŞMA PROGRAMINA KATILMIŞ

Öte yandan Hasan Can Alpargün ile ilgili bir başka ayrıntı daha öğrenildi. Alpargün'ün 2020'de "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.

3

AW825685_08

AW825685_09

AW825685_10

AW825685_11

AW826084_01

AW826084_02

AW826084_03

AW826084_04

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'
Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü! 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde...Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü! 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde...
Bisküvi ile bekliyordu ama... Herkesi ağlattı!Bisküvi ile bekliyordu ama... Herkesi ağlattı!
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

Deniz Baykal yaşamını yitirdi

Deniz Baykal yaşamını yitirdi

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Türkiye'nin gündemindeki rezidansta gördüklerine inanamadılar!

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

'Az yaşayacağımı düşünüyorum...'

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.