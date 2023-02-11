Kendini "Sıra dışı bir mimar" diye tanıtmış! O apartman onlarca kişiye mezar oldu... Müteahhit Alpargün'ün yakınları: Deprem günü apar topar kaçtı

Güvenilirlik kazanmak adına reklam çalışmaları yapıp "dayanıklılık" vurgusu yapan ve kendini "Sıra dışı bir mimar" olarak tanıtan Hasan Can Alpargün'ün yakınları, müteahhitin deprem günü babasıyla apar topar Kıbrıs'a kaçtığını öne sürdü. Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yasını hala tutarken, çok sayıda kişinin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidiyle ilgili 'yarışma' detayı da ortaya çıktı.

EN AZ 65 KİŞİYE MEZAR OLDU

Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.

""HER ŞEYDEN ÖNCE GÜVENİLİRLİK VE DEPREME DAYANIKLILIK"

En az 65 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, “Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık” sözleriyle pazarladığı belirtildi.

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda ise, kendini “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye anlatmıştı.

İNTERNET SAYFASINA GİRİLEMİYOR! YAKINLARI: DEPREM GÜNÜ APAR TOPAR KAÇTILAR

İnşaat şirketinin internetteki sayfasına girilemezken, baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığını öne sürdü.

16 katlı, 32 daireli apartmanda 92 kişinin yaşadığı da öğrenildi.

Apartman enkazından 65 kişinin ise cansız bedeni çıkarıldı.

YARIŞMA PROGRAMINA KATILMIŞ

Öte yandan Hasan Can Alpargün ile ilgili bir başka ayrıntı daha öğrenildi. Alpargün'ün 2020'de "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.

(İHA)

