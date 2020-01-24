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  4. Kendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyor

Kendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyor

24.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi araştırmacılarına göre sıkı futbol taraftarlarında takımlarının maçlarını izlerken oluşan stres seviyesi kalp krizi riski gibi tehlikeli sağlık durumları yaratıyor.

Kendini takımına adayan futbol taraftarlarında tehlikeli seviyede stres görülüyor

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi araştırmacılarına göre sıkı futbol taraftarlarında takımlarının maçlarını izlerken oluşan stres seviyesi kalp krizi riski gibi tehlikeli sağlık durumları yaratıyor.

2014 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya'ya 7-1 yenilen Brezilya milli takımının taraftarları üzerinde yapılan araştırmada Brezilyalı taraftarların tükürüğünde kortizol hormonu seviyesinin yükseldiği görüldü.

Bu da kan basıncının artması ve kalbe baskı yüklemesi nedeniyle tehlikeli bir durum yaratıyor.

Araştırmacılar kadın ve erkek taraftarlar arasında ise bu açıdan bir fark gözlemlemedi.

'Sakinleştici müzik çalmalı'

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacı Dr, Martha Newson, sıradan taraftarlarda da stres seviyesinin yükseldiğini ancak bunun uçlarda olmadığını dile getirdi.

Kortizol hormonunun uzun süre yüksek seviyede seyretmesi ise şu sorunlara yol açabiliyor:

  • Kan hücrelerinin daralması
  • Kan basıncının artması
  • Halihazırda zayıf olan kalbe zarar vermesi

Kortizol hormon seviyesinin yükselmesi aynı zamanda insanlarda kıyametin yaklaştığı hissiyatının oluşmasına yol açıyor; bu yüzden de hayatlarının tehlikede olduğunu ya da saldırı altında olduklarını hissedebiliyorlar.

Dr. Newson'a göre stadyumlar maçtan sonra ışıkları azaltmalı ve sakinleştirici müzik çalmalı.

Aynı zamanda Newson sıkı futbol taraftarlarına yönelik olarak kulüplerin kalp taraması ya da başka sağlık önlemleri alabileceğine dikkat çekiyor.

Daha önceki bir başka araştırma ise bir futbol kulübü ya da milli takımını destekleyen insanlarda önemli maç günleri kalp krizi riskinin arttığını ortaya koymuştu.

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