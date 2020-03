Kendini tecrite almayan Evangeline Lilly eleştiri oklarının hedefi oldu

Aralarında Tom Hanks ve Idris Elba gibi isimlerin olduğu pek çok isim koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle kendini karantinaya aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bazı isimler ise hayatlarına normal bir şekilde devam ediyor. Küresel salgın karşısındaki tutumu konusunda hayranlarını öfkelendiren ünlüler de var.

Örneğin sosyal medyadan yaptığı beyanlarıyla eleştirilerin hedefi olan Ant-Man ve Wasp, Avengers: Endgame, Hobbit ve Lost yıldızı Evangeline Lilly.

We Got This Covered'da yer alan habere göre her şey Lilly’nin bu hafta başında Instagram’da çocuklarını beden eğitimi dersine bıraktığını ve hayatın onun için “normal seyrinde” devam ettiğini duyuran bir gönderi paylaşmasıyla başladı.

GERİ ADIM ATMADI

Bu gönderiye cevaben gelen, ortak hayal kırıklığı ve öfke ifade eden mesajları gören oyuncu geri adım atmadı.

Lilly hayranlarının ısrarlı sorularına şöyle yanıt verdi:

Bazı insanlar hayatlarına özgürlüklerinden daha çok değer verir, bazılarıysa özgürlüklerine hayatlarından daha çok değer verir. Herkes kendi seçimini yapar.

Bu yorumlar Lilly’nin ileri yaşta kan kanseri hastası babasıyla beraber yaşadığı da bilindiğinden hayranları çok öfkelendirdi.

Evangeline Lily bu aybaşında Instagram’dan yaptığı açıklamada zor bir yıl geçirdiğini söyleyerek hayranlarından destek istemişti.

Lost dizisiyle ün kazanan oyuncu “yalnız” hissettiğini ama başkalarının kötü hissetmesine neden olabileceği endişesiyle duygularını bastırmaya karar verdiğini belirtmiş ve paylaşımının devamında tünelin sonunda ışık olduğunu ve hayranlarından destek istediğini söylemişti.