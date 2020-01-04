HABER
  4. Kendini unuttu otomobilinin derdine düştü

Kendini unuttu otomobilinin derdine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, yol ortasındaki lastiğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, seyir halindeki bir başka araca çarparak takla attı.

Eskişehir’de, yol ortasındaki lastiğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, seyir halindeki bir başka araca çarparak takla attı. Kazada, yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyerek kazalı aracının fotoğraflarını çekti.

Kaza Eskişehir-Bursa karayolu 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ferhat A. idaresindeki 43 NV 740 plakalı otomobil, Bursa istikametine doğru seyir halindeyken, iddialara göre yolun bir şeridinin ortasında duran araç lastiğini gördü. Lastiğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aynı istikamette ilerleyen Nebi G. idaresindeki 38 TZ 175 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 TZ 175 plakalı otomobil yol kenarına savrulurken, Ferhat A. idaresindeki 43 NV 740 plakalı otomobil ise takla atarak durabildi. Kazanın ardından çevrede bulunan insanlar durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olası başka bir kazanın önüne geçmek için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

‘Kendi derdini unuttu otomobilinin derdine düştü’
Ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kazada şok geçiren Ferhat A.’nın ilk müdahalesini ambulans içinde yaptı. Sağlık ekipleri, başından yaralanan diğer yaralı sürücünün tedavisini yapmak istese de Nebi G. tedaviyi kabul etmedi. Daha sonra 112 ekipleri, diğer yaralı sürücünün tedavisi için Ferhat A.’yı Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü.

Olay yerinde kalan yaralı Nebi G. ise, eline aldığı telefonuyla kazalı otomobilinin fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu sırada, jandarma ve polis ekipleri şahsı tedavi olması yönünde ikna etmeye çalıştı. Aracının başından ayrılmayan yaralı sürücü, uzun çabanın ardından tedavi olmayı kabul ederek jandarma ekiplerinin nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Bakanlardan Sarıkamış’ta telesiyej tesisleri açılışıBakanlardan Sarıkamış’ta telesiyej tesisleri açılışı
Salda Gölü manzaralı Kayak Merkezinde sezon açıldıSalda Gölü manzaralı Kayak Merkezinde sezon açıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

İranlı general Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta!

İranlı general Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta!

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 20. kattan düştü...

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

1. derecede koruma altında! Böyle görüntülendi

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale

Bozcaada'da hareketli anlar! Sivil polis kazmayla müdahale etti

Bakırköy'de doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.