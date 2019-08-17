HABER

Kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 00:30 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde tabancayla kendini vuran bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde tabancayla kendini vuran bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde henüz belirlenemeyen sebepten intihar etmek isteyen Mustafa Sarıoğlu (41), tabancayla kafasına ateş etti. Silah sesi üzerine evin odasına giren şahsın kardeşi, Mustafa Sarıoğlu’nu yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Kardeşinin durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri şahsı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mustafa Sarıoğlu, bu akşam Samsun’daki hastanede hayatını kaybetti.

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik olduKına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu
Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandıCam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

44 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp gömmüş

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Komşu dehşeti! Acımasızca darp etti

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

5 yaşındaki çocuktan acı haber! Nefes borusuna lokması kaçtı

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.