Kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik’ten Şeyma Subaşı’na olay gönderme 

Mısırlı erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi'nin uçak kiralamasını sosyal medyadan paylaşan ve gelen eleştirilere de "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum" şeklinde cevap veren Şeyma’ya bir tepki de Özçelik'ten geldi.

Gamze Özçelik’ten Şeyma'ya olay gönderme

Kurduğu dernekle yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ve herkesin takdirini kazanan Gamze Özçelik, Instagram hesabından Afrika'daki çocukların fotoğraflarını paylaşarak "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" notunu yazdı.