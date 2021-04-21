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  4. Kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik’ten Şeyma Subaşı’na olay gönderme 

Kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik’ten Şeyma Subaşı’na olay gönderme 

21.04.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisinin kendisine uçak kiralamasını sosyal medyadan paylaşan ve sonrasında gelen eleştirilere de "En iyisini hak ediyorum" yanıtını veren Şeyma Subaşı'na kendisini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik'ten olay gönderme geldi.

Mısırlı erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi'nin uçak kiralamasını sosyal medyadan paylaşan ve gelen eleştirilere de "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum" şeklinde cevap veren Şeyma’ya bir tepki de Özçelik'ten geldi.

Gamze Özçelik’ten Şeyma'ya olay gönderme 

Kurduğu dernekle yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ve herkesin takdirini kazanan Gamze Özçelik, Instagram hesabından Afrika'daki çocukların fotoğraflarını paylaşarak "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" notunu yazdı.
Sosyal medyada gösterişli paylaşım yapanlara da seslenen Özçelik, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik Şeyma Subaşı
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