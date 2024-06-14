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Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.06.2024 08:54
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Çekya'nın ünlü isimlerinden ve bir süredir Türkiye'de yaşayan müzisyen ve komedyen Victoria Vera Blyth Ankara'daki villasında evde 3 çocuğu varken kocası tarafından öldürüldü. İskoç kökenli David Thomas Blyth eşini öldürdükten sonra intihar etti. Türkiye'de birçok etkinlik düzenleyen Victoria Vera Blyth kendini yarı Türk olarak tarif ediyordu. İşte lüks villadaki cinayetin detayları...

Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Ankara Sincik'te bir villada yaşanan cinayet hem Türkiye'de hem de Çekya'da gündem oldu. Vatandaşı olduğu ülkede şarkıları ve komedyenliğiyle bilinen Victoria Vera Blyth 11 Haziran akşamında eşi David Thomas Blyth tarafından öldürüldü.

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"BİR BABAYA İHTİYAÇLARI VAR" DEMİŞTİ

Çekya vatandaşı Victoria Vera Blyth (40), ülkesinde bilinen bir komedyen ve müzik sanatçısıydı. Ailesi Güney Afrika kökenli olan Victoria, Çekya’da popüler bir isimdi. Eşi İngiliz vatandaşı, İskoç kökenli David Thomas Blyth (53) ise petrol sondaj işleri yapan uluslararası bir şirketin sahibiydi. İşinden dolayı zaman zaman iş aldığı ülkelerde uzun süre kalıyor, Victoria ise çocuklarıyla birlikte Prag’da yaşıyordu. Eşi Thomas 2019’da Türkiye’de iş yapmaya başlayınca da Victoria bir süre Prag’da kaldı. Victoria bu süreçte Çekya’daki bir gazeteye verdiği röportajında “Arada sırada kocama (Ankara’ya) uçuyoruz. Çocuklar büyüyor ve bir babaya ihtiyaçları var. Çocukların iyiliği için (Ankara’ya taşınma dahil) tüm seçenekleri değerlendirmeliyiz” diyordu.

ANKARA'DA YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

Daha sonra da çocuklarını alıp Türkiye’ye geldi ve eşinin yanına, Ankara’ya yerleşti. İncek’teki bir villada yaşamaya başladılar. Victoria Ankara’da spor, sanat ve sosyal organizasyonlar düzenlemeye başlayıp birçok farklı etkinlikle öne çıktı.

EVDE 3 ÇOCUK VARDI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre çift 11 Haziran gecesi henüz tam bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Bir süre gergin bir şekilde devam eden tartışmanın ardından David Thomas, eşi Victoria’yı silahla vurdu. Ardından da kendini vurarak yaşamına son verdi. O sırada evde çiftin üç çocuğu da vardı.

CİNAYETİN SEBEBİ TELEFON MESAJLARI

Çocuklardan biri tartışmanın Victoria’nın “telefon mesajları” üzerinden başladığını ve daha sonra, daha da şiddetlendiğini anlattı. Çiftin cenazeleri henüz Ankara’da ve otopsi süreci devam ediyor. En büyüğü 14 yaşındaki üç çocuk ise Victoria’nın Çekya’dan gelen akrabalarına teslim edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması ise devam ediyor.

BİRÇOK ÜLKEDE KONSER VERDİ

Vıctoria Vera Blyth, 1984’te Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde doğdu. Babası Çek, annesi Namibyalıydı. 1998’de ailesiyle Çekya’ya döndü. Müzik eğitimi aldı. 2004’te “Killing Me Softly” (Beni Usulca Öldürüyor) adlı ilk albümünü çıkardı. 2006’daki ikinci albümünün ardından iyice meşhur oldu. Ödüller aldı, uluslararası magazin dergilerinde haberleri çıktı, Slovakya, Japonya ve Güney Kore’de konserler verdi. 2009’da ilk çocuğu doğdu, kocası David’in adını verdiler.

KENDİNİ YARI TÜRK DİYE TARİF EDİYORDU

Ankara’ya da çocukları babalarıyla birlikte olsun diye taşınmıştı. Victoria, Ankara’ya taşındıktan sonra da boş oturmadı. “Runkara” adlı koşu maratonu organizasyonunu kurdu. Spor, sanat ve sosyal dayanışma üzerine dört ayrı organizasyon daha kurdu. Türkiye - Çekya ilişkilerinin gelişmesi için de gönüllü çalışmalar yaptı. Sosyal medya hesabında kendini “Yarı Türk, yarı Çek, yarı Güney Afrikalı” olarak tarif ediyordu.

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