Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Deterjanları hemen evinizden çıkarın

Deterjan, tertemiz bir evde en çok kullanılan temizlik ürünlerindendir. Günümüzde evdeki her nokta için ayrı temizlik ürünü bulunmaktadır. Deterjan ise temizlik işlerinin olmazsa olmazıdır. Ancak deterjan kullanmanın zararları çoğu kişi tarafından göz ardı edilmekte. Peki deterjanın zararları nelerdir?

DETERJANIN SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNE ETKİLERİ

Doğru ev temizliği için en önemli faktörlerden biri deterjandır. Deterjan zararları şimdiye kadar sağladığı temizlik sayesinde göz ardı edilmiş. Deterjan çok geniş yelpazeye sahip bir üründür. Toz, sıvı veya krem halinde bulunabilen, temizlik ve arıtma özellikleri bulunan kimyasal maddelere deterjan denir. Peki ev temizliğinin ve çamaşırlarınızın vazgeçilmez parçalarından biri olan deterjan sağlığa zarar verir mi?

DETERJAN ZARARLARI

Hem çevreye hem de sağlığımıza zararlı birçok kimyasal maddeyle dolu olan deterjanlar, sadece derinizi etkilemek ile kalmayıp birçok organınızı da hastalığa açık hale getirir. Deterjanın zararları:

Deterjanlar içeriğindeki surfactant maddesinden dolayı deri ile temas halinde kuruluğa ve kaşıntıya sebep olabilir.

Deterjanlar içerdiği anyonik yüzey aktif maddelerden dolayı üretim aşamasında doğaya kanserojen madde yayılımı yapabilirler.

Solunum, deri ile temas halinin olması ve yutma gibi sebeplerden dolayı gözde kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, böbrek rahatsızlıkları veya kan hastalıklarına neden olabilirler.

Bazı deterjanlar düzenli kullanım sonucu bakteri üretebilirler. Üretilen bu bakteriler astım veya egzama hastası olan kişiler için tehlike oluşturabilir.

Deterjanlar içerdikleri birtakım kimyasal maddelerden dolayı doğal yaşama zarar verebilir.

Sinir sistemine hasar verebilir.

Genellikle deterjana koku vermek için kullanılan bazı kimyasal maddeler bağışıklık sistemine zarar verebilir.

İçeriğinde formaldehit bulunan koruyucu maddeler içeren deterjanlar üreme sistemini olumsuz etkileyebilir.

Kullanılan deterjanlar kişide konsantrasyon eksikliği, yorgunluk, dudak ve tırnaklarda mavileşme, ishal ve zehirlenme gibi rahatsızlıklar da yaratabilir.

DETERJAN NASIL KULLANILMALI?

Lavabo ve muslukların daha parlak olması veya çamaşırların yumuşacık olması için kaç kez deterjan değişikliğine gittiniz? Hepimiz için doğru deterjan seçimi, kullanımı kadar önem taşır. Deterjan seçimi yaparken birçok faktör önem teşkil eder. Kokusu, uygulama sonrası verdiği parlaklık, temizleme gücü... Peki deterjanın seçimi için gösterdiğiniz bu özeni kullanım esnasında ve sonrasında da göstermeye ne dersiniz? Deterjanın olumsuz etkilerinden sıyrılmak için yapılması gerekenler: