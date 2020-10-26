HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Deterjanları hemen evinizden çıkarın

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Deterjanları hemen evinizden çıkarın

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2020 07:35 | Son Güncelleme

Deterjan, her evde bulunan fakat insan sağlığı için oldukça zararlı temizlik ürünlerinin başında gelir. Her evde mutlaka bulunan deterjanı tüm marketlerde bulabilirsiniz. Ev temizliğinin en büyük yardımcısı olan deterjan kullanmanın zararlarını öğrendiğiniz zaman siz de doğal deterjan kullanmaya başlayacaksınız.

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Deterjanları hemen evinizden çıkarın

Deterjan, tertemiz bir evde en çok kullanılan temizlik ürünlerindendir. Günümüzde evdeki her nokta için ayrı temizlik ürünü bulunmaktadır. Deterjan ise temizlik işlerinin olmazsa olmazıdır. Ancak deterjan kullanmanın zararları çoğu kişi tarafından göz ardı edilmekte. Peki deterjanın zararları nelerdir?

DETERJANIN SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNE ETKİLERİ

Doğru ev temizliği için en önemli faktörlerden biri deterjandır. Deterjan zararları şimdiye kadar sağladığı temizlik sayesinde göz ardı edilmiş. Deterjan çok geniş yelpazeye sahip bir üründür. Toz, sıvı veya krem halinde bulunabilen, temizlik ve arıtma özellikleri bulunan kimyasal maddelere deterjan denir. Peki ev temizliğinin ve çamaşırlarınızın vazgeçilmez parçalarından biri olan deterjan sağlığa zarar verir mi?

DETERJAN ZARARLARI

Hem çevreye hem de sağlığımıza zararlı birçok kimyasal maddeyle dolu olan deterjanlar, sadece derinizi etkilemek ile kalmayıp birçok organınızı da hastalığa açık hale getirir. Deterjanın zararları:

  • Deterjanlar içeriğindeki surfactant maddesinden dolayı deri ile temas halinde kuruluğa ve kaşıntıya sebep olabilir.
  • Deterjanlar içerdiği anyonik yüzey aktif maddelerden dolayı üretim aşamasında doğaya kanserojen madde yayılımı yapabilirler.
  • Solunum, deri ile temas halinin olması ve yutma gibi sebeplerden dolayı gözde kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, böbrek rahatsızlıkları veya kan hastalıklarına neden olabilirler.
  • Bazı deterjanlar düzenli kullanım sonucu bakteri üretebilirler. Üretilen bu bakteriler astım veya egzama hastası olan kişiler için tehlike oluşturabilir.
  • Deterjanlar içerdikleri birtakım kimyasal maddelerden dolayı doğal yaşama zarar verebilir.
  • Sinir sistemine hasar verebilir.
  • Genellikle deterjana koku vermek için kullanılan bazı kimyasal maddeler bağışıklık sistemine zarar verebilir.
  • İçeriğinde formaldehit bulunan koruyucu maddeler içeren deterjanlar üreme sistemini olumsuz etkileyebilir.
  • Kullanılan deterjanlar kişide konsantrasyon eksikliği, yorgunluk, dudak ve tırnaklarda mavileşme, ishal ve zehirlenme gibi rahatsızlıklar da yaratabilir.

DETERJAN NASIL KULLANILMALI?

Lavabo ve muslukların daha parlak olması veya çamaşırların yumuşacık olması için kaç kez deterjan değişikliğine gittiniz? Hepimiz için doğru deterjan seçimi, kullanımı kadar önem taşır. Deterjan seçimi yaparken birçok faktör önem teşkil eder. Kokusu, uygulama sonrası verdiği parlaklık, temizleme gücü... Peki deterjanın seçimi için gösterdiğiniz bu özeni kullanım esnasında ve sonrasında da göstermeye ne dersiniz? Deterjanın olumsuz etkilerinden sıyrılmak için yapılması gerekenler:

  • Kullanım esnasında iç kısmı pamuklu eldivenler kullanabilirsiniz.
  • Deterjan seçimi yaparken lanolin, vazelin veya gliserin içeren çocuk sağlığını ön planda tutan deterjanlar tercih edebilirsiniz.
  • Kullanım sonrasında ellerinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz.
  • Ellerinizi kullanım sonrası bir krem ile ovabilirsiniz.

  • Organik deterjanlar tercih edebilirsiniz.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu? İşte yanıtı Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu? İşte yanıtı
MasterChef cantık pide nasıl yapılır?MasterChef cantık pide nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Cemaat yerde hareketsiz halde buldu! Genç nakkaşın korkunç ölümü
Cemaat yerde hareketsiz halde buldu! Genç nakkaşın korkunç ölümü
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aman dikkat! Dünyada çok yaygın ama hastalıklara neden oluyor
Aman dikkat! Dünyada çok yaygın ama hastalıklara neden oluyor
Kolajenli kemik suyu nasıl hazırlanır?
Kolajenli kemik suyu nasıl hazırlanır?
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Koronavirüs ve mide gribi arasındaki benzerlik dikkat çekiyor! Uzmanlar uyarıyor
Koronavirüs ve mide gribi arasındaki benzerlik dikkat çekiyor!
'Koronavirüs hastalarında plazma tedavisinin etkisi sınırlı'
'Koronavirüs hastalarında plazma tedavisinin etkisi sınırlı'
Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu? İşte yanıtı
Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu? İşte yanıtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.