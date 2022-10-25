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Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

25.10.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişkinlik yaygın bir şikâyet olsa da çok büyük bir sorun değildir. Çoğu durumda yemeği fazla kaçırdığınızda, çok hava yuttuğunuzda ve ekstra gaza neden olan yiyecekleri tükettiğiniz için şişkinlik sorunu yaşarsınız.

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Büyük bir yemekten sonra şişkinlik hissetmek normaldir, ancak her yemekten sonra endişe kaynağı olabilir. Sürekli şişkinlik yaşıyorsanız bağırsak sağlığınız ve sindiriminizle ilgili bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Harvard Health Publishing'e göre altta yatan neden irritabl bağırsak sendromu (IBS), inflamatuar bağırsak hastalığı, çölyak hastalığı, kabızlık, gastroparezi veya kanser olabilir.

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Şişkinliğin rahatsız edici olduğu gerçeğini aşmanın bir yolu yok, bu yüzden mümkünse bundan kaçınmak isteyeceksiniz. Çoğu zaman, basit diyet değişiklikleri şişkinliği uzak tutabilir. Yine de her vücudun farklı olduğunu bilmek önemlidir. Arkadaşınız için şişkinliğe neden olan bir yiyecek sizin için aynı şeyi yapmayabilir ve bunun tersi de olabilir.

ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLABİLECEK GIDALAR

İŞLENMİŞ GIDALAR

Şişkinliğin bir numaralı nedeni: Sodyum! Sodyum, suya tutunarak vücutta şişkinliğe neden oluyor. Sodyum, en çok fast food yemekler, hazır ve paketli yemekler, soslar, konserve yiyecekler, hazır çorbalar, şarküteri etleri, ekmek, simit ve çörek gibi unlu mamuller de ve sağlıksız paketlenmiş ve işlenmiş gıdalarda bulunur. Sağlığınız için bu tür yiyeceklerden uzak durmalısınız.

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YAĞLI YİYECEKLER

ABD Tarım Bakanlığı'na göre, doymuş yağ oranı yüksek gıdalar arasında unlu mamuller, işlenmiş etler ve peynir yer alıyor. Yağlı gıdaların sindirimi diğer gıdalardan daha uzun sürüyor. Bu yüzden vücutta şişkinliğe neden olur.

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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Peynir, süt ve dondurma da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde süt ürünleri, laktoz nedeniyle bazılarında mide rahatsızlığına neden olabilir. Uluslararası Gastrointestinal Bozukluklar Vakfı'na göre, birçok insan laktozu sindirmekte zorlanıyor. Buradaki bir istisna, yoğurdun karın şişkinliğiyle savaşmaya yardımcı olabilmesidir.

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ELMA

Johns Hopkins Medicine'e göre, inkâr edilemez derecede sağlıklı bir gıda olsa da elmalar fruktoz bakımından yüksektir ve çok fazla fruktoz şişkinliğe neden olabilir. Elmaların ayrıca bazı insanlarda şişkinliğe yol açabilecek yüksek FODMAP gıdası olarak kabul edildiğini söylüyor. FODMAP, Johns Hopkins Medicine'e göre ince bağırsağın zayıf emdiği şekerlerin kısaltmasıdır. Elmaların yanı sıra sağlıklı yiyecekler soğan, sarımsak, barbunya fasulyesi ve kaju, IBS'li kişilerin dikkat etmesi gereken diğer yüksek FODMAP gıdalarıdır.

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BAKLAGİLLER

Fasulye ve mercimek gibi baklagillerin lif içeriği nedeniyle şişkinliğe neden olabileceğini söylüyor. Bununla birlikte, Harvard Health, bu bitki bazlı gıdaların doymuş yağ ve sodyum bakımından düşük olduğunu ve besleyici güç merkezleri olduğunu belirtiyor. Lif, özellikle bakliyatlarda eksik olmak istemeyeceğiniz besinlerden biridir. Gazdan kaçınmak için lif alımınızı yavaşlatmalısınız.

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TURPGİLLER

Beslenme ve Diyetetik Akademisi'ne göre turpgillerden sebzeler brokoli, karnabahar, lahana, roka ve Brüksel lahanasını (diğer bir deyişle en sağlıklı yiyeceklerden bazıları!) içerir. Bu sebzeleri büyük miktarlarda yemek aşırı gazın birikmesine ve şişkinliğe yol açabileceğini söylüyor. Uluslararası Gastrointestinal Bozukluklar Vakfı'na göre, bu sebzeler gaza neden olabilen rafinoz adı verilen bir şeker içerir. Belirtildiği gibi, Beslenme ve Diyetetik Akademisi'ne göre bu sebzelerin folat ve K , C ve A vitaminleri de dahil olmak üzere sağlıklı olduğunu unutmayın. Bunları tamamen kesmek yerine, aralıklarla yavaş tüketmelisiniz.

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şişkinlik

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