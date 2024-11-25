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Kendinize kış için yapacağınız en iyi yatırım! Columbia montta büyük indirim var
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Kendinize kış için yapacağınız en iyi yatırım! Columbia montta büyük indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
25.11.2024 12:36
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Kış aylarında bir monttan beklenen en temel özellik, soğuktan korurken rahatlık da sunması. Ancak onlarca seçenek arasından hem tarzınızı yansıtacak hem de koruma sağlayacak bir mont bulmak her zaman kolay olmuyor. İşte bu noktada devreye giren Columbia Labyrinth Loop Outdoor Mont, hem outdoor aktiviteler hem de günlük kullanım için ideal bir seçenek. Üstelik şu anda Gülümseten Kasım'a özel 7 bin 875 TL indirimde! Bu kış soğuktan korunurken stilinizle de fark yaratmak istiyorsanız tam zamanı!

Soğuk havalarda sizi sıcak tutacak kaliteli bir mont ile kış aylarını daha konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz. Yalnızca soğuktan korunmakla kalmayıp, aynı zamanda tarzınızı da yansıtan ürünleri ile Columbia, outdoor montlarıyla da doğa yürüyüşlerinden günlük kullanıma kadar her ihtiyaca uygun, dayanıklı ve hafif seçenekler sunuyor. Columbia Labyrinth Loop Erkek Mavi Outdoor Mont, kışın sert koşullarında bile sizi sıcacık tutacak üstün bir tasarımla karşınızda. Üstelik Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimle satışta, daha fazla detay için içeriği okumaya devam edin!

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İndirimdeki Columbia montları görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Columbia Labyrinth Loop Erkek Outdoor Mont

Adsız tasarım (14)

Columbia Labyrinth Loop Erkek Outdoor Mont, soğuk hava koşullarında üstün koruma ve konfor sunmak için tasarlandı. OMNI-HEAT teknolojisi sayesinde termal yansıtıcı altın nokta deseni ile sizi soğuktan maksimum seviyede korurken nefes alabilirlikten de ödün vermiyor. %100 geri dönüştürülmüş sentetik yalıtımı sayesinde ıslak olsa bile sıcak tutuyor. Suya dayanıklı yapısı ve elastik manşetleriyle rüzgar ve yağmura karşı tam bir koruma sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Columbia kalitesi her detayında var. 24 saat gibi bir sürede elimize ulaştı. Teşekkürler Amazon."

  • "Çok kaliteli ve hafif."
Ürünü İncele

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Bu içerik 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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