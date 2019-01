Kendisi 53, böbreği 95 yaşında

Erol AKKIR- Emrah GÜL ANTALYA-(DHA) ANTALYA'da, diyaliz hastası Fatma Ünal'a(53), 8 yıl önce beyin ölümü gerçekleşen Nadire Gözütok'un(87) böbreği nakledildi. Bağışçısının fotoğrafını çerçeveletip evinin duvarına asan Ünal, Nakil olduğumda 45 yaşındaydım. Şimdi ben 53, böbreğim 95 yaşında dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ev hanımı Fatma Ünal'a, 1996 yılında yüksek tansiyon, halsizlik ve sürekli uyku şikayetleriyle gittiği hastanede kronik böbrek rahatsızlığı teşhisi konuldu. 3 çocuk annesi Fatma Ünal, ilaç tedavisi görmeye başladı. 2008 yılında şikayetleri artan Ünal, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde ilaç tedavisinin sonuç vermediği ve her iki böbreğinin de iflas ettiği belirlendi. Antalya'ya yerleşerek hemodiyalize başlayan Ünal, nakil için 2011 yılında Sağlık Bakanlığı Böbrek Bekleme Sırası'na adını yazdırdı. Ünal'a, 3 ay sonra müjdeli haber geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 87 yaşında beyin ölümü gerçekleşen Nadire Gözütok'un ailesi tarafından bağışlanan bir böbreği, Ünal'a nakledildi. Gözütok'un diğer böbreği ise 42 yaşındaki Türkan Tokdemir'e nakledildi. 'HASTAMIZI NAKİK İÇİN HAZIRLAYIN' Doktorların, Hastamızı nakil için hazırlayalım sözleriyle mutlu olduğunu, 2 saat süren operasyon sonunda böbreğin başarılı şekilde kendisine nakledildiğini anlatan Fatma Ünal, Nakil yapıldığında ben 45, böbrek ise 87 yaşındaydı. Bugün ben 53, böbreğim ise 95 yaşında. Organ bağışının yaşı yok. İnsanlar hiçbir zaman 'Ben yaşlıyım organlarım işe yaramaz' demesin. 95 yaşındaki böbreğimle kendimi çok sağlıklı hissediyorum diye konuştu. FOTOĞRAFINI ÇERÇEVELETİP DUVARINA ASTI Böbrek naklinden bir süre sonra gazetelerde çıkan haberlerden bağışçısının Nadire Gözütok olduğunu öğrendiğini belirten Fatma Ünal, hem çıkan gazete haberinin kupürünü hem de Nadire Gözütok'un fotoğrafını çerçeveletip, evinin duvarına astığını söyledi. Her gün fotoğrafın önünde Gözütok için dua ettiğini aktaran Ünal, Herkes bir gün organ bekleyebilir. O nedenle organlarımızı bağışlayalım. Nadire Gözütok ve ailesi benim için çok önemli. Her gün dua ediyorum, mekanı cennet olsun dedi. ÜÇ KEZ RUNTALYA'YA KATILDI Böbrek nakli nakli sayesinde ikinci hayatını yaşadığını kaydeden Fatma Ünal, Rutin tedavilerim sürüyor. Üç defa Antalya'da düzenlenen Runtalya Maratonu'na katıldım. Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin üyesiyim. Organ nakli ve bağışıyla ilgili tüm organizasyonlarda yer alıyorum. Bu yıl mart ayında düzenlenecek Runtalya Maratonu'na yeniden katılıp organ naklinin önemine dikkati çekeceğim şeklinde konuştu.