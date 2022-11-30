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Kendisi ayrı suyu ayrı faydalı! Günde en az 1 kere yemelisiniz

30.11.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında önemli bir yeri olan yoğurt, içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa olan faydalarıyla biliniyor. Yoğurt bebeklik döneminden itibaren her yaş grubunun beslenmesinde büyük önem taşıdığı gibi, içerdiği kalsiyum açısından menopoz sürecinde de büyük rol oynuyor.

Kendisi ayrı suyu ayrı faydalı! Günde en az 1 kere yemelisiniz

Yoğurt, en besleyici ve faydalı besinlerin başında yer alıyor. Vücut için önemli probiyotikleri içinde barındıran yoğurdu düzenli olarak tüketirseniz bünyenizi sağlıklı tutabilirsiniz.

Yoğurt sindirimi kolaylaştırıp bağırsakların çalışmasına yardım eder. Laktoz içeriğinin süte göre az olması nedeniyle sindirimde avantaj sağlamaktadır. İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirimin yanında vücut bağışıklığını da destekler. Dyt. Berna Ertuğ yoğurdun faydaları hakkında bilgi verdi.

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Yoğurt, içerdiği kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendirir ve korur. Bu nedenle osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde de büyük önem taşır. Kalsiyumun en önemli işlevi kemik ve diş sağlığını korumak ve gelişimlerini sağlamaktır. Dolayısıyla büyümenin hızlı olduğu dönemde, hamilelikte ve emzirme döneminde kalsiyuma ihtiyaç daha da artış göstermektedir.

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FOSFOR YÖNÜNDEN ZENGİN

Yoğurt, fosfor yönünden de zengindir. Fosfor, hücrelerde yer alan DNA ve RNA moleküllerinin temel yapıtaşlarıdır. Hücredeki tüm enerji döngüsünü sağlamaktadır. 200 g yani 1 kase yarım yağlı yoğurdun %36’sı karbonhidrat, %32’si protein ve %32’si yağdan oluşmaktadır. 1 kase yoğurt ortalama 100 kcal’dir.

Yoğurdun içerisinde bulunan vitamin ve mineraller aşağıdaki gibidir;

  • 6.8 g protein
  • 3,5 g yağ
  • 8.2 g karbonhidrat
  • 100 mg sodyum
  • 320 mg potasyum
  • 230 mg kalsiyum
  • 200 mg fosfor
  • 10 mg kolesterol
  • 44 iu a vitamini
  • 2 mg c vitamini

YOĞURDUN SUYUNU DÖKMEYİN

Yoğurt bakterileri faaliyetleri sırasında B1, B2, B3 vitaminleri sentezler. Dolayısıyla bu vitaminlerde cilt sağlığı konusunda vücudu destekler. Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir. İçerdiği yüksek miktardaki riboflavin büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir. Yoğurt günün her öğününde tüketilebilir. Ana yemeklerde veya ara öğünlerde tercih edilebilir.

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GÜNDE EN AZ 1 KASE YOĞURT TÜKETİN

Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarı diğer süt gruplarını tüketim durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer diğer süt ürünleri tüketilmiyorsa ve kişinin kalori ihtiyacına göre uygunsa porsiyon artırılabilir. Gün içerisinde süt ve peynir tüketiliyorsa günlük en az 1 kase yoğurt tüketimi yeterlidir. Ancak hiç tüketilmiyorsa bu 3-4 kaseye çıkabilir. Bazı hazır yoğurtlar, yüksek miktarlarda ilave şeker ve yararlı olmayan diğer katkı maddelerine sahiptir. Bu nedenle güvenilir doğal yoğurtların tercih edilmesi oldukça önemlidir.


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