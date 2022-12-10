Kendisi faydalı ama yoğurtla karıştırınca harikalar yaratıyor! Metabolizma hızını iki katına çıkarır

Trabzon hurması veya cennet hurması olarak bilinen kış meyvesi, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin Trabzon hurması, kanserden korunmada önemli rol oynar. Akciğer ve kolorektal kanser risklerinin azaltılmasında etkili olabilirler. A vitamini deposu olan Cennet hurması, C-B vitamini, protein, tiamin ve ribollavin barındırıyor. Cennet hurması, sindirim sistemi hastalıkları, kilo vermek isteyenler için doğal ilaç olarak tercih ediliyor.

YOĞURTLU CENNET HURMASI KARIŞIMI

Posta’nın haberine göre; Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasında büyük rol oynayan hurma, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücutta kanserli hücre oluşumunu engeller, vücuttaki su dengesini ayarlar ve kalp-damar hastalıklarına iyi gelir.

Aynı zamanda cennet hurması; metabolizmayı hızlandırır ve kişilerin daha kısa zamanda daha sağlıklı bir şekilde kilo vermesine katkı sağlar.

Yoğurt ise önemli bir protein kaynağıdır. Cennet hurmasını gün içinde yoğurt ile birlikte tüketmeniz; tokluk hissi vermesi, metabolizmayı hızlandırması ve gün içinde almanız gereken besin değerlerini sağlaması açısından özellikle sıkı bir diyete girenlerin kurtarıcısı olacaktır.



