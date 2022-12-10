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Kendisi faydalı ama yoğurtla karıştırınca harikalar yaratıyor! Metabolizma hızını iki katına çıkarır

10.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağışıklığı güçlendirdiği bilinen cennet hurması, diğer adıyla Trabzon hurması sağlığa sağladığı faydalarıyla ön plana çıkan güçlü bir meyve. Şifa deposu olan Trabzon hurması özellikle yoğurtla tüketildiğinde harikalar yaratıyor.

Kendisi faydalı ama yoğurtla karıştırınca harikalar yaratıyor! Metabolizma hızını iki katına çıkarır

Trabzon hurması veya cennet hurması olarak bilinen kış meyvesi, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin Trabzon hurması, kanserden korunmada önemli rol oynar. Akciğer ve kolorektal kanser risklerinin azaltılmasında etkili olabilirler. A vitamini deposu olan Cennet hurması, C-B vitamini, protein, tiamin ve ribollavin barındırıyor. Cennet hurması, sindirim sistemi hastalıkları, kilo vermek isteyenler için doğal ilaç olarak tercih ediliyor.

YOĞURTLU CENNET HURMASI KARIŞIMI

Posta’nın haberine göre; Sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasında büyük rol oynayan hurma, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücutta kanserli hücre oluşumunu engeller, vücuttaki su dengesini ayarlar ve kalp-damar hastalıklarına iyi gelir.

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Aynı zamanda cennet hurması; metabolizmayı hızlandırır ve kişilerin daha kısa zamanda daha sağlıklı bir şekilde kilo vermesine katkı sağlar.

Yoğurt ise önemli bir protein kaynağıdır. Cennet hurmasını gün içinde yoğurt ile birlikte tüketmeniz; tokluk hissi vermesi, metabolizmayı hızlandırması ve gün içinde almanız gereken besin değerlerini sağlaması açısından özellikle sıkı bir diyete girenlerin kurtarıcısı olacaktır.


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