GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazanan Diyap, eğitimini tamamlayarak bu yıl mezun oldu.

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Genetik bir hastalık olan retinitis pigmentosa nedeniyle görme engelli olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu 22 yaşındaki Sevi Su Diyap, alanında yapacağı çalışmalarla kendisi gibi rahatsızlığı olanlara "umut ışığı" yakmak istiyor.

Rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini küçük yaşlardan itibaren kaybetmeye başladığını aktaran Diyap, öğretmenlerinin büyük puntoda çıkardığı notlarla ders çalıştığını anlattı.

Diyap, bu durumun orta okul ve lisede de bu şekilde devam ettiğini , dinleyerek dahaz iyi öğrendiği için uygun puntoda notlarla desteklenince lise eğitimini tamamladığını belirtti.

Arzuladığı bilim dalları ve hedeflediği bölümü içermesi nedeniyle 6. sınıftan itibaren moleküler biyoloji ve genetik bölümüne girmeyi amaçladığını vurgulayan Diyap, genetikle ilgili gerekli araştırmaları yapıp, yayınlar okuduğunu ifade etti.

Bölümünün zor dersleri olmasına rağmen eğitiminin güzel geçtiğini anlatan Diyap, 4 yılda olabildiğince çok şey öğrenip kendini geliştirmeye çalıştığını kaydetti.

Diyap, bilimin içinde kalmak istediğini aktararak, "Bölümüm multidisipliner. İçerisinde birçok bilim dalı var. Yıllardır bu dalı istiyordum. Genetiği seçmemdeki keşif sürecine, hastalığım katkı sağladı. Sonuçta hastalığıma dair hayat kalitemi arttıracak çözümler aradığımız için sürekli araştırma yapıyordum. Genetiğin daha çok içine girince, harika ve keşfe açık bir dal olduğunu fark ettim. Hastalığımın da bu dalı seçmemde etkisi oldu. Genetiği, hastalığımla ilgili araştırmalar yapa yapa keşfettim." ifadelerini kullandı.