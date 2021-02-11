Kendisi küçük şifası büyük: Kralların bile vazgeçilmezi çörek otunun faydaları!

Çörek otu, dünyanın hemen her yerinde bilinen ve kullanılan bir bitkidir. Yüzyıllar boyunca çörek otu bitkisi ve yağı Orta doğu ülkelerinde birçok hastalığın tedavisi için kullanılmıştır. Daha çok Asya, Orta doğu ve Afrika'da kullanılan bu bitki günümüzde Amerika ve Avrupa'da da yaygın olarak kullanılmaktadır. Çörek otunun faydaları gördüğünüz gibi tüm dünyada dikkate alınmış ve sağlık için kullanılmıştır. KUTSAL TOHUM OLARAK ADLANDIRILIYOR Hemen hemen her evde bulunan, hamur işlerinin vazgeçilmez parçası olan çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Çörek otu, birçok hastalığa şifa olması sebebiyle bazı ülkelerde 'kutsal tohum' olarak adlandırılır. Bugün haberimizde sizlere çörek otunun nasıl yetiştirildiğini, çörek otunun tarihini, çörek otu yağının faydalarını derledik. Çörek otu, en fazla 60 cm'ye kadar uzana bilen koyu yeşil ve mavimsi yapraklı bir tek yıllık otsu bitkidir. Bu bitki besin bakımından zengin, çok kumlu ve killi olmayan toprakları sever. Çörek otunu toprağa ekmeden önce toprağın çok iyi hazırlanması ve ilkbahar mevsiminde mümkün olduğunca erken ekilmelidir. Bakımı yapılırken iyi yanmış ahır gübresi kullanılmalıdır. Eğer kimyasal gübre kullanılacaksa çok az miktarda kullanılmalıdır. Taneleri oluştuğunda kapsül içerisinde ve siyah renklidir.

KABIZLIĞA DA İYİ GELİYOR, BRONŞİTE DE... Tarihsel olarak, çörek otu baş ağrısı, diş ağrısı, burun tıkanıklığı ve bağırsak kurtları için kullanılmıştır. Aynı zamanda "pembe göz" (konjunktivit), enfeksiyon cepleri (apseler) ve parazitler için de kullanılmıştır. Günümüzde çörek otu, gaz, kolik, ishal, dizanteri, kabızlık ve hemoroid gibi sindirim sistemi koşullarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca astım, alerji, öksürük, bronşit, amfizem, grip, domuz gribi ve tıkanıklık gibi solunum rahatsızlıkları için de kullanılır. Diğer kullanımlar arasında kan basıncını düşürmek, kolesterol seviyelerini düşürmek, kanseri tedavi etmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek yer alır. OLUMLU ETKİLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN EZİN! Keskin tadıyla bilinen çörek otu, uçucu yağ asitleri içermesi, sağlığımız açısından çok önemlidir. Bu uçucu yağ asitlerinden faydalanmak için çörek otunun tohum halinde değil, ezilerek ya da robottan çekilerek ezilmesi gerekir. Çörek otu; B1,B2 ve folik asit yönünden oldukça zengindir. Folik asit içermesiyle kalp damar açısından da olumlu etkileri vardır. Ayrıca A, C ve E vitaminleri içerdiği için, antioksidan kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenle mikroorganizmaları vücudumuzdan uzaklaştırmada da yardımcı olmaktadır. Çörek otunun kan damarlarını genişleterek kan hızlandırıcı etkisi vardır. Kan akışı hızlandığı için de tansiyon açısından sağlığımızı olumlu yönde etkiler.

Çörek otu, bağırsak hareketini hızlandırmaktadır. Bağırsak hareketini hızlandırdığı için, sindirim sonucunda oluşan toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur, hazmı kolaylaştırır ve kabızlığa karşı korur. Çörek otunu çekilmiş alırsak, uçucu yağ asitlerinden faydalanamayız. Bu olumlu etkilerinden faydalanmak için, tüketmeden önce robottan geçirmek ya da ezmek gerekir. Kadınlar çörek otunu doğum kontrolü, menstrüasyona başlamak ve süt akışını artırmak için kullanırlar. Çörek otu bazen sisplatin adı verilen bir kemoterapi ilacının yan etkilerini hafifletmek için sistein, E vitamini ve safran ile kombinasyon halinde kullanılır. Ancak kullanmadan önce doktora danışmak daha doğru olacaktır. Bazı insanlar eklem ağrısı (romatizma), baş ağrısı ve bazı cilt rahatsızlıkları için çörek otunu doğrudan cilde uygular. ASTIMA KARŞI ETKİLİ Araştırmalar, çörek otunun ağız yoluyla alınmasının astımlı kişilerde öksürük, hırıltı ve akciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini göstermektedir. ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERE SAHİPTİR Çörek otu yağının antioksidan özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir . Bunlar, vücut içindeki ve cilt üzerindeki iltihaplanmayı hafifletmeye yardımcı olabilir.

ASTIMDAN DERİ İLTİHAPLANMASINA KADAR DERMAN OLUYOR Çağımızda modern tıp, bu mükemmel bitkinin özelliklerini, uyarıcı özelliği nedeniyle hemoroit, ishal, nezle, öksürük ve tenya gibi hastalıkların tedavisinde kullanmaktadır. Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalarda ise çörek otunun balla karıştırılarak yardımcı tedavi olarak uygulandığında Aids hastalığının tedavisinde şaşırtıcı sonuçlar alınabileceği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bazı polen, toz alerjisi, astım ve deri iltihaplanmasında da çörek otu yağı ile tedavi edildiği görülmektedir. Çörek otunun faydaları ise şu şekilde; Çörek otu kullanımı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cancer ImmunoBiology araştırma merkezi tarafından yapılan çalışmada, Nigella sativa da kemik iliği ve bağışıklık hücrelerini artırıcı bir madde tespit edilmiştir.

Antioksidan özelliği vardır.

İltihap oluşumunu engelleyici etkisi vardır.

Çörek otunun içindeki iltihap önleyici madde eklem iltihabı için yararlıdır.

Prostat ve meme kanserini yavaşlatıcı etkinliği bulunur. ALERJİK RAHATSIZLIKLAR ÜZERİNE ETKİLİDİR Karaciğeri koruyucu özelliği çörek otu faydaları içindedir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırma, karaciğer kanserine karşı koruyabileceğini göstermiştir.

Kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi vardır. İnsülin salgılamasını sağlayan pankreasta beta hücrelerini harekete geçirdiği gözlemlenmiştir. Almanya'da yapılan bir araştırma çörek otunun alerjik rahatsızlıklarda kullanılabileceğini göstermiştir. Bronşitli astım, alerjik astım, bahar nezlesi rahatsızlıklarına yönelik yapılan çalışmada çörek otunun ciddi oranda fayda sağladığı gözlemlenmiştir. ÇÖREK OTU VİTAMİN DEPOSU! Mide zarını tahriş eden etkenlere karşı mide zarını korur. Çörek otunun kullanımı nefes borusu adalesini genişletme etkisinden dolayı nefes darlığında yararlıdır. Kalp sağlığını koruyucu etkisi çörek otunun faydaları arasındadır. Çörek otu içinde bulunan timokinon'un kalp rahatsızlıklarına yol açan homosistein oranını düşürdüğü gözlenlenmiştir. Vücuttaki homosistein düzeyi, besinlerle alınan folik asit, B6 ve B12 vitaminlerinin dışında genetik faktörlere ve hormonların etkisine bağlı olarak düzenlenir. Homosistein seviyesi yüksek olan kişilere, folik asit, B6 ve B12 vitaminlerinin kullanımı öneriliyor. Deneysel çalışmalar çörek otu tohumları ve uçucu yağın homosistein üzerindeki etkisinin folik asitten daha fazla olduğunu göstermiştir.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI NELERDİR? Uzmanlar sinüzit hastalarına ve bu durumlardan şikayetçi olan vatandaşlara çörek otu yağını tavsiye ediyor. Bu yağı hem damlatılabilir hem içten dahilen kullanılabilir. Çörek otu sayesinde 1 ayda sinüzitten kurtulabilirsiniz. Ayrıca bol ılık su için. Çünkü sinüslerde günde yaklaşık 2 litre su döner. O bölgeyi temizlemek için suya ihtiyaç vardır. Her iki buruna birer damla damlatılabilir ayrıca bir çay kaşığı içilebilir. Bir aydan sonra sinüsler rahatlar şikayetler azalmaya başlar ve siz daha rahat nefes almaya, ağrılardan kurtulmaya başladığını görebilirsiniz. ÇÖREK OTU YAĞININ KARACİĞER KANSERİNE ETKİSİ Yapılan araştırmalarda çörek otu karışımı ile uygulanan tedavinin karaciğeri zehirli maddelerin meydana getirdiği tahribatlardan koruduğu ve aynı zamanda karaciğer kanserinin şiddetini yavaşlattığı gözlenmiştir. Bu araştırma sonucunda çörek otunun karaciğeri kanserojen etkilerden koruduğu ispatlanmıştır. Çalışmalardan çıkan verilere göre çörek otu yağının kandaki şeker oranını düşürdüğü ve bunun yanında insülin miktarını da arttırdığı gözlenmiştir.

Çörek otu yağının kolon kanserinin oluşmasını durdurduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda çörek otu özünün meme kanserinin etkisini yavaşlattığı gözlenmiştir. ÇÖREK OTU YAĞI HÜCRELERİ VİRÜSLERDEN KORUYOR Çörek otu yağı elementler, hoş kokulu yağlar ve vitaminler gibi içinde barındırdığı pek çok öğeden dolayı insan sağlığına oldukça faydalıdır. İçeriğinde Omega 3 ve Omega 6, oleik asit, palmitik asit, kalsiyum, sodyum, demir, potasyum, bakır, çinko, magnezyum, fosfor, vitamin A, Vitamin B, Vitamin C ve vitamin B2 barındırmakta ve aynı zamanda %58 oranında temel yağ asidi bulundurmaktadır. Bu yüzden bağışıklık sistemimizi enfeksiyon ve alerjiye karşı koruyarak hücreleri virüslerden korur ve tümör oluşumunu engeller. Çörek otu yağı sindirimi lenfler vasıtasıyla yerine getirilir. Bunun sonucunda öbek oluşumu engellenmiş olur. Kutsal tohum, 100’ün üzerinde değerli besin maddesi içermektedir. Bunlar ortalama olarak, %38 karbonhidrat, %35 bitkisel yağlar ve %21 proteinden oluşmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) çörek otu için: "Çörek otunu kullanın, ölümden başka her şeye devadır" buyurmuşlardır. Ayrıca çörek otu yağının iyileştirici ve güzelleştirici olması nedeniyle Kleopatra tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. İbn-i Sina ünlü "Hastalıkların Kanunu" kitabında çörek otunun metabolizmayı uyardığını, uyuşukluğu ve halsizliği engellediğini savunmaktadır.

ÇÖREK OTU YAĞININ CİLDE FAYDALARI Çörek otu yağı, ciltteki sivilcelerin giderilmesi için oldukça etkilidir. İçinde bulunan aminoasitler sayesinde cilt üzerindeki koyu lekelerin açılmasına yardımcı olur. Çörek otu yağının sivilceler üzerine pamuk yardımıyla tampon şeklinde uygulanması önerilir. Sihirli yağ, cildin nemlenmesine yardımcı olur ve düzenli kullanımında kırışıklıkların hafiflemesini sağlar. Cildin temiz bir görünüm kazandırır. ÇÖREK OTU YAĞININ SAÇA FAYDALARI Çörek otu yağı, düzenli olarak saç diplerine uygulandığında saç derisini yumuşatır ve saçların gürleşmesine yardımcı olur. Yağın içinde bulunan nigellone ve thymoquinone, antihistaminlerini içerir. Bu 2 histemin ise, kellik ve saçkıran sorunlarının tedavisinde kullanılan ilaçların içinde yer alır. Eğer saçlarınız dökülmeye başladıysa bunun için çörek otu yağı kullanabilirsiniz. Haftada bir kez saç dibine çörek otu yağı ile masaj yapın. Yaklaşık 45 dakika beklettikten sonra duş alabilirsiniz. Çörek otu yağının iltihap önleyici özelliği vardır. Eğer saç deriniz tahriş olduysa, kepeklenme yaşıyorsanız bunun için de çörek otu yağından faydalanabilirsiniz.