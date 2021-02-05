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Kendisi kurtuldu yavruları kurtarılamadı

05.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Kendisi kurtuldu yavruları kurtarılamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hamile köpeğe otomobil çarptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hamile köpeğe otomobil çarptı. Yaklaşık 6 saat ameliyatta kalan köpek için Bodrum Belediyesi veterinerleri seferber oldu. Köpeği kurtarmak için uzun süre çaba sarf eden veterinerler karnındaki yavruları kurtaramadı fakat anne köpeği kurtardı.
Geçtiğimiz gece geç saatlerde Turgutreis’te bir aracın çarpıp kaçtığı hamile köpek, çevreden geçen duyarlı vatandaşların ihbarı sonrasında Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutreis Bakımevi’ne getirildi. Torba Geçici Hayvan Bakımevi’nde görevli veteriner hekimler Ayşe Elvan Canbakan ve Buse Esra Erkuşöz, hamile köpeği acil ameliyata almak amacıyla gece yarısı evlerinden hızlı bir şekilde Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi’ne gitti. Yaklaşık 6 saat boyunca sokak köpeğinin ameliyatını gerçekleştiren veteriner hekimler, başarılı bir operasyonla anne köpeğin hayatını kurtardı. Ancak anne karnında gelişimini sürdüren yavrular, çarpmadan kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle kurtarılamadı.

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